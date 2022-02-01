Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11

В России под отечественным брендом BQ вышел смартфон начального уровня 5765L Clever. Он стоит 7000 руб., но при этом у него есть OC Android 11, Bluetooth 5.0 и функция реверсивной зарядки. В продажу он поступил сразу в пяти оттенках корпуса.

Недорогой и отечественный

Российский бренд BQ сообщил CNews о начале продаж на территории России смартфона 5765L Clever стоимостью менее $100. В отечественной рознице моноблок оценивается в 7000 руб. или около $91,3 по курсу ЦБ на 1 февраля 2022 г.

Россиянам мобильник предложен в пяти расцветках пластикового корпуса. BQ можно купить в темно-красном, темно-сером, голубом и золотистом оттенках. Также доступна версия в черном цвете. Белый окрас в данном случае не предусмотрен. Выбор не влияет на цвет лицевой панели – она во всех случаях черная.

Несмотря на невысокую стоимость, новый 5765L Clever, в отличие от многих конкурентов, поставляется с полноценной ОС Android 11 – урезанной версии Android Go здесь нет. Смартфон укомплектован всеми сервисами Google, включая магазин Play, почтовый клиент Gmail и видеосервис YouTube. Ограничений в их работе, в отличие от смартфонов Huawei, здесь нет.

Задняя крышка смартфона съемная. На это указывает небольшое углубление в ее нижнем углу

На запрос CNews о стране производства смартфона представители BQ ответили: «Как и все устройства BQ, смартфон производится в Китае, но дорабатывается российскими инженерами, то есть локализуется – устанавливаются программы под российский рынок и т. д.».

Для тех, кто устал от больших экранов

Новый BQ 5765L Clever выделяется на фоне подавляющего большинства современных смартфонов небольшой по меркам 2022 г. диагональю экрана – 5,7 дюйма. В настоящее время смартфоны крайне редко выпускают телефоны с менее чем 6-дюймовыми панелями – разве что у Apple есть 5,4-дюймовый iPhone 13 mini. Правда, его предшественник популярности не добился, что почти до нуля снижает шансы на появление в продаже iPhone 14 mini.

Разрешение экрана в новинке BQ составляет 1440х720 точек (HD+). Он базируется на матрице IPS.

Однако в данном случае небольшой экран не гарантирует компактность всего смартфона. За счет широких рамок размеры итоговые размеры 5765L Clever составили 153х74 мм в длину и ширину соответственно.

Бюджетному смартфону сканер отпечатков пальцев не полагается

С другой стороны, большой корпус – это почти всегда дополнительное место под аккумулятор. В данном случае емкость батареи составляет 2700 мАч против 2406 мАч у iPhone 13 mini. Подзаряжается он через разъем microUSB 2.0, смонтированный в верхнем торце корпуса. Производитель заявляет, что одного заряда АКБ смартфону хватит на день работы.

В 5765L Clever реализована функция реверсивной зарядки. Это позволяет использовать смартфон в качестве внешнего аккумулятора, например, для беспроводных наушников.

Единственная доступная комплектация

На момент публикации материала BQ предлагала 5765L Clever в единственной комплектации, включающей 3 ГБ оперативной памяти. Это и объясняет наличие полноценной ОС Android, так как Android Go устанавливается на устройства 2 ГБ ОЗУ и менее.

Емкость встроенного в 5765L Clever накопителя составляет 16 ГБ, и пока неизвестно, какой объем доступен пользователю, так как его часть всенепременно отдана под систему. Нехватка встроенной памяти может быть компенсирована установкой карты microSD до 128 ГБ.

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В качестве основы смартфона используется 12-нанометровый процессор Tiger T310, анонсированный в 2019 г. компанией Unisoc, также известной как Spreadtrum. Внутри данного чипа расположены два кластера ядер, в одном из которых находится единственное производительное ядро Cortex A75 с тактовой частотой до 2 ГГц. Второй кластер является вместилищем для трио энергоэффективных ядер Cortex A53, работающих на частоте до 1,8 ГГц.

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Процессор Т310 можно встретить, к примеру, в анонсированном в конце января 2022 г. смартфоне Gionee 13 Pro. В середине того же месяца состоялась премьера мобильника Meizu mBlu10 с аналогичным CPU.

Прочие параметры

Смартфон BQ 5765L Clever по умолчанию имеет поддержку сетей четвертого поколения (4G, LTE) и располагает поддержкой двух SIM-карт. У него нет сканера отпечатков пальцев, но имеется функция разблокировки по лицу.

Face Unlock в данном случае работает на базе 2-мегапиксельной камеры, а разрешение основного сенсора на тыльной панели составляет 5 МП. На вопрос CNews о дополнительных параметрах камер (диафрагма, поддержка записи видео и т. д.) представители BQ на момент публикации материала ответить не смогли.

В BQ 5765L Clever реализованы модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Есть ресиверы GPS и ГЛОНАСС, а комплект поставки, в отличие от мобильников Apple, дополнен зарядным устройством. Весит смартфон 160 граммов, а его толщина составляет 10,2 мм.

Бренд с девятилетней историей

Отечественный бренд BQ существует с 2013 г. За ним стоит компания «Новая линия». Аббревиатура в его названии расшифровывается как Bright & Quick.

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BQ выпускает смартфоны, планшеты, телевизоры, бытовую технику и классические сотовые телефоны. Например, в 2019 г. она показала телефон BQ 2432 Tank SE, созданный специально для служащих в рядах российских вооруженных сил.

Телефон BQ для российских военных

Также у «Новой линии» есть еще один бренд Blackton – под ним она производит домашнюю электронику. Его запуск состоялся в мае 2020 г.