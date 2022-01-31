Проигранный в карты производитель наводнил рынок сверхдешевыми клонами iPhone

Компания Gionee выпустила смартфон 13 Pro с дизайном iPhone 13. Отличить мобильники можно в первую очередь по размеру выреза в экране – у китайского клона он намного меньше. Работает аппарат не на Android, а на Harmony OS. Это мобильная платформа компании Huawei, позиционируемая как полноценная замена Android.

Китайский iPhone без Android

Компания Gionee начала продажи смартфона 13 Pro, который выглядит и даже называется точь-в-точь как один из новых мобильников компании Apple. Название гаджет получил от старшей модели, а дизайн – от младшей.

Сама Gionee известна своими недорогими смартфонами, пик популярности которых пришелся на середину предыдущего десятилетия. Позже ее основатель проиграл ее в карты, потратив на азартные игры все деньги с ее счетов.

В китайской рознице новый Gionee 13 Pro стоит 529 юаней (6470 руб., $83,1 по курсу ЦБ на 31 января 2022 г.). Это один из самых дешевых современных клонов iPhone, но, в отличие от 99,9% других смартфонов, пытающихся копировать внешний облик смартфонов Apple, он поставляется без ОС Android. Вместо нее смартфон получил прошивку Harmony OS 2.0 за авторством Huawei. Она создавалась именно как полноценная замена Android.

Спутать Gionee 13 Pro с iPhone 13 не составит никакого труда

Также, несмотря на крайне низкую по меркам 2022 г. цену, новый Gionee 13 Pro как минимум по одному параметру все же лучше оригинального iPhone 13 Pro, который в России стоит минимум 100 тыс. руб. Преимущество заключается в вырезе в экране, который у китайского смартфона значительно более компактный.

Нестандартные габариты

Gionee скопировала лишь внешность новых смартфонов Apple, но решила не выбирать одну из трех имеющихся в линейке iPhone 13 диагоналей. Вместо уже знакомых 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма компания остановилась на 6,26-дюймовой IPS-матрице

Судя по предоставленным рендерам, экран Gionee 13 Pro имеет очень тонкие рамки, за исключением нижней. На деле это может быть не совсем так ввиду того, что дисплей занимает лишь 90,3% лицевой панели, что является далеко не рекордным показателем.

Gionee скопировала не только дизайн, но и оттенки корпуса

Экран поддерживает разрешение HD+ и обладает соотношением сторон 19:9. В вырезе расположилась камена на 5 МП для селфи и видеозвонков. Производитель предусмотрел функцию распознавания лиц, поскольку это единственный способ разблокировки по биометрии – для максимального сходства с iPhone в мобильнике нет сканера отпечатков пальцев.

Фантомная камера

Блок основной камера Gionee 13 Pro имеет два отверстия под объективы камер. Расположены они строго по диагонали, как у базового iPhone 13. Это единственная черта, внешне отличающая его от iPhone 12, сенсоры которого расположены вертикально.

Основной датчик в камере 13 Pro имеет разрешение 13 МП против 12 МП в iPhone 13. Прочие параметры датчика неизвестны, как и все подробности о втором сенсоре. Не исключено, что вместо него установлена обманка.

Оригинальный iPhone 13. Красной кнопки на торце у него нет, а вырез в экране заметно больше

Также в блоке камеры есть обычная светодиодная вспышка. Дополнительное отверстие рядом с потенциальным вторым модулем – это микрофон.

Относительно современная электроника

Свое новое творение Gionee собрала на процессоре Unisoc T310, от же Tiger 310, выпущенном в 2019 г. Он производится по 12-нанометровым нормам и сочетает в себе одно производительное ядро Cortex A75 на частоте до 2 ГГц и еще три энергоэффективных ядра Cortex A53. Их частота не превышает 1,8 ГГц. Точно такой же CPU установлен в новом смартфоне компании Meizu под названием mBlu10, анонсированном в середине января 2022 г. К слову, именно под маркой Meizu свет увидел самый первый клон iPhone в истории.

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В базовой комплектации, оцененной почти в 6500 руб., новый Gionee 13 Pro поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ. Также есть версия на 128 ГБ, но ее цена неизвестна. Система питания включает батарею емкостью 3500 мАч и интерфейс USB-C, что потенциально означает наличие ускоренной зарядки.

В китайской рознице Gionee 13 Pro продается в черном, фиолетовом, золотом и темно-синем цветах корпуса. Многие из них, в особенности темно-синий и фиолетовый, тоже скопированы с Apple iPhone.

Азартные игры как способ уничтожить бизнес

Gionee была основана в 2002 г., 20 лет назад. В течение первых 14 лет своего существования она показывала весьма динамичные темпы роста. В 2012 г. ее доля на китайском рынке смартфонов выросла до 4,7%, а годом позже компания начала мировую экспансию.

В России устройства компании официально продавались под другими марками. К примеру, компания Prestigio закупала у Gionee ее продукцию и реализовывала их под своим брендом.

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К 2016 г. доля компании на рынке КНР выросла 6%, а суммарный объем продаж превысил 40 млн смартфонов. Это был пик их популярности.

В 2017 г. суммарный долг Gionee перед кредиторами, коих было 650, превысил $3 млрд. Также компания задолжала перед поставщиками комплектующих для ее смартфонов. Часть вины за это лежит на ее основателе Лю Лоранге (Liu Lorang), у которого с самого начала был неограниченный доступ к деньгам своей компании.

Человек, едва не погубивший Gionee

CNews писал, что Лю Лоранг проиграл в казино более $144 млн, которые взял со счета Gionee. По другим сведениям, он оставил в казино в разы больше денег - $1,4 млрд. Следствием этого стало резкое 50-процентнео сокращение штата – кого-то уволили, кто-то ушел сам, не дожидаясь краха компании. В то же время Лю Лоранг подал заявление о банкротстве Gionee, которое было удовлетворено 20 декабря 2018 г. Шэньчжэньским народным судом.

Однако Лю Лоранг не планировал надолго покидать рынок смартфонов и регулярно заявлял о скором возвращении Gionee. Свое обещание он сдержал в октябре 2019 г., когда под этим брендом свет увидели два новых недорогих мобильника. Месяцем позже этот дуэт разросся до трио, когда Gionee показала классическую «раскладушку» А326.

Летом 2020 г. Gionee подготовила смартфон с огромным аккумулятором емкостью 10000 мАч. Но триумфальное возвращение Gionee все же не удалось. В декабре 2020 г. выяснилось, что компания намеренно и к тому же в тайне от пользователей заразила более 20 млн аппаратов собственного производства программой-трояном, внедренной в штатное ПО. Компания извлекала прибыль за счет нежелательной рекламы, демонстрацию которой обеспечивал вредонос.