Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео

Meizu выпустила флагманские смартфоны 17 и 17 Pro с пятью фотокамерами на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 865 и с поддержкой сетей 5G. Аппараты стоят дешевле основных конкурентов в лице Samsung – их стоимость начинается с 38,7 тыс. руб.

Недорогие флагманы из Китая

Компания Meizu анонсировала свой первый флагман 2020 модельного года, получивший название Meizu 17. Моноблок создавался для конкуренции в первую очередь с аппаратами линеек Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20, и это первый смартфон компании с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G).

Meizu 17 дебютировал в двух версиях – обычной и Pro, различающихся между собой возможностями основных фотокамер, модулями оперативной памяти и параметрами системы питания. К примеру, в базовом Meizu 17 используется ОЗУ стандарта LPDDR4X против более современного и высокоскоростного LPDDR5 в Meizu 17 Pro. Помимо этого, старшая версия располагает поддержкой ускоренной беспроводной зарядки, отсутствующей у обычного Meizu 17.

Оба смартфона поступят в продажу на территории Китая до конца мая 2020 г., а сроки их появления на международной арене производитель пока не разглашает. Младший Meizu 17 будет доступен в черном, белом и темно-зеленом оттенках корпуса, а Meizu 17 Pro выйдет в черном, белом и светло-зеленом (мятном) цветах.

Младший Meizu 17 в темно-зеленом исполнении

Стоимость Meizu 17 в КНР составит 3700 юаней (38,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 мая 2020 г.) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а модификация 8/256 ГБ обойдется в 4000 юаней (41,8 тыс. руб.). Meizu 17 Pro будет продаваться в комплектациях 8/128 ГБ (4300 юаней, 44,9 тыс. руб.) и 12/256 ГБ (4700 юаней, 49,1 тыс. руб.). Отдельно Meizu 17 Pro появится в лимитированной версии с керамическим корпусом ручной работы – ее стоимость составит 10 тыс. юаней или 104,5 тыс. руб. Все модификации доступны для предварительного заказа в Китае с 8 мая 2020 г. Для сравнения, российские цены на смартфоны Samsung Galaxy S20 начинаются от 70 тыс. руб., к тому же в конце апреля 2020 г. все модели этой серии подорожали на 10 тыс. руб., но позже Samsung вернул цены к изначальным значениям.

Дисплей, память и процессор

Meizu установила в 17 и 17 Pro идентичные дисплеи, основанные на матрице Super AMOLED и обладающие частотой обновления 90 Гц (у сенсорного слоя – 180 Гц). Экраны получили пиковую яркость 1100 нит, динамическую контрастность 20 000 000:1, поддержку режима HDR10+ и 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Внешне Meizu 17 Pro отличается от обычного Meizu 17 исключительно цветом корпуса

Диагональ дисплеев составила 6,6 дюйма, поддерживаемое ими разрешение – 2340х1080 точек (Full HD+), плотность пикселей – 390 ppi, и в дополнение к этому экраны смартфонов снабжены технологией DC Dimming, нивелирующей мерцание и снижающей нагрузку на глаза. В верхнем правом углу матрицы есть небольшое отверстие круглой формы под фронтальную камеру, а поверх дисплея установлено защитное стекло Gorilla Glass 5.

Meizu 17 и 17 Pro собраны на процессоре Qualcomm Snapdragon 865, на 8 мая 2020 г. самом производительном мобильном чипе в мире. Это семинанометровый процессор с тремя кластерами ядер (1х2,84 ГГц + 3х2,42 ГГц + 4х1,8 ГГц) и видеокартой Adreno 650 на частоте 585 МГц, и именно от него, как сообщал CNews, в марте 2020 г. отказались компании LG, Nokia и Google, сославшись на то, что для них он слишком дорогой. За поддержку 5G в смартфоне отвечает дискретный модем Qualcomm Snapdragon X55.

Распаковка и тест фотокамер новых флагманов Meizu

В обеих новинках Meizu используется высокоскоростной внутренний накопитель UFS 3.1. В то же время модули оперативной памяти у них разные – LPDDR4X в Meizu 17 и LPDDR5 в Meizu 17 Pro.

Различия в фотокамерах

Новые смартфоны Meizu экипированы идентичным модулем фронтальной камеры – это 20-мегапиксельный сенсор с размером пикселей 0,8 мкм и диафрагмой f/2,2. Оптика состоит из пяти линз, а в программную часть входят функция распознавания по лицу, алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения качества снимков и возможность записи видео в Full HD-разрешении.

Основной модуль камеры в обоих смартфонах состоит из четырех камер, имеет кольцевую светодиодную вспышку и может записывать Full HD- и 4К-ролики на 60 кадрах в секунду. Набор модулей в младшем Meizu 17 следующий: основная камера Sony IMX686 (64 Мп, размер сенсора 1/1,7 дюйма, пиксель 0,8 мкм, диафрагма f/1,8, эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) 26 мм, шесть линз в оптике), широкоугольная (8 Мп, f/2,2, угол обзора 118 градусов), камера для макросъемки (5 Мп, f/1,9, ЭФР 25 мм) и портретный 12-мегапиксельный сенсор.

Meizu отдала предпочтение горизонтальному расположению основного блока камер

В Meizu 17 Pro установлена аналогичная Meizu 17 основная камера, но другие сенсоры отличаются. Так, в качестве широкоугольной камеры используется 32-мегапиксельная матрица Sony IMX616 (f/2,2, 0,8 мкм, 129 градусов, шесть линз), и она же отвечает за макросъемку с 15 и 30 миллиметров. Третий сенсор в наборе – это телефотомодуль OmniVision OV08A10 (8 Мп, f/2,4, 1 мкм, трехкратный оптический зум, восьмикратный гибридный зум 8х, пять линз в оптике). Четвертый сенсор – это ToF-камера Samsung Samsung S5K33D (f/1,4, 7 мкм, четыре линзы).

Система питания и прошивка

Meizu 17 и Meizu 17 Pro работают от встроенного аккумулятора емкостью 4500 мАч с подзарядкой по USB-C. Оба смартфона поддерживают 30-ваттную проводную зарядку mCharge, а в старшем аппарате также присутствует функция беспроводной подзарядки Wireless mCharge мощностью 27 Вт.

На момент анонса новые смартфоны Meizu работали под управлением ОС Android 10 и, в отличие от смартфонов Huawei, у них есть сервис к магазину Google Play и другим сервисам Google. Поверх Android здесь установлена фирменная прошивка Flyme OS 8.1.

Прочие спецификации

Новые флагманы Meizu поставляются со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и двумя слотами под SIM-карты. В них установлены чип NFC для бесконтактной оплаты, модуль Bluetooth 5.1 для подключения гарнитуры и современный высокоскоростной Wi-Fi 6 (802.11ax) с пропускной способностью 9,6 Гбит/с для подключения к беспроводным сетям.

Смартфоны получили ресиверы GPS, ГЛОНАСС и Beidou и стереодинамики, а отдельный вход под наушники в них не заявлен. Размеры аппаратов идентичные – 160х77х9 мм, а вот масса у них разная – 199 граммов у Meizu 17 и 219 граммов у Meizu 17 Pro.