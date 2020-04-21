Samsung резко подняла цены на смартфоны в России, но быстро передумала и опустила

Samsung подняла цены на топовые смартфоны серии Galaxy S20 на 10 тыс. руб. без объяснения причин. Спустя несколько часов стоимость вернулась к изначальному уровню, но риск повторного подорожания сохраняется. Существует вероятность, что это связано с падением курса рубля.

Чрезмерно дорогие флагманы

Компания Samsung установила на российском рынке новые цены на флагманские смартфоны Galaxy S20. Все три моноблока этой серии на официальном сайте Samsung подорожали на 10 тыс. руб., хотя Samsung заранее не сообщала о готовящемся росте цен.

Младший флагман Samsung Galaxy S20 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти вместо 70 тыс. руб. стал стоить 80 тыс. руб, а за S20+ (8/128 ГБ) производитель просит 90 тыс. руб. вместо прежних 80 тыс. руб. Топовый Galaxy S20 Ultra с накопителем на 128 ГБ и оперативной памятью 12 ГБ оценивается в 110 тыс. руб. вместо 100 тыс. руб.

Напомним, что дебют линейки Galaxy S20 состоялся в середине февраля 2020 г. По состоянию на вторую половину апреля 2020 г. это самые передовые смартфоны южно-корейского вендора, и они останутся таковыми до выхода Galaxy Note 20 (предварительное название), ожидаемого в конце лета 2020 г.

Цены на Galaxy S20 выросли более чем на 10%

Что послужило причиной для существенного подорожания всех Galaxy S20, компания Samsung не уточнила. На запрос CNews представители Samsung на момент публикации материала ответить не смогли.

Возврат к прежним ценам

Подорожание флагманских гаджетов Samsung оказалось кратковременным – их стоимость на официальном сайте вендора выросла 20 апреля 2020 г, а к 21 апреля 2020 г. Samsung вернула их к прежним значениям.

Новые цены на S20 продержались меньше суток

Таким образом, на момент публикации материала Galaxy S20, S20 и S20+ можно было приобрести по тем же ценам, что были озвучены в день анонса. Это актуально не только для интернет-магазина Samsung, но и для российских ретейлеров: CNews убедился, что в «Ситилинке» и «М.Видео» цены на все три смартфона в большую сторону не изменились. Между тем, риск повторного подорожания сохраняется – цены на эти смартфоны могут подскочить в любой момент.

Смартфоны Apple пока не подорожали

Apple, в отличие от Samsung, пока не повышает цены на актуальные модели своих смартфонов. iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max на 21 апреля 2020 г. стоили столько же, сколько и во время анонса в сентябре 2019 г.

Так, младший iPhone 11 оценивается в 60 тыс. руб., то есть он на 10 тыс. руб. дешевле в сравнении с Galaxy S20. Стоимость iPhone 11 Pro составляет 90 тыс. руб. за минимальную комплектацию, а приобретение iPhone 11 Pro Max обойдется не менее чем в 100 тыс. руб.

Между тем, в конце марта 2020 г. российские ритейлеры предпринимали попытку продавать смартфоны Apple по завышенным ценам – в основных крупных сетях актуальные iPhone одновременно стали стоить на 3000 руб. дороже. Спустя несколько дней цены на них вернулись к прежним значениям, и причины кратковременного подорожания представители компаний не раскрыли.

Возможные причины роста цен

Одна из основных потенциальных причин роста цен на всю линейку Galaxy S20 – это слабость российской валюты. С 3 января 2020 г. по 21 апреля 2020 г., согласно статистике Центробанка, курс доллара вырос 62,1 руб. до 76,6 руб.

Курс рубля и доходы россиян падают, цены на Galaxy S20 растут

Опасаясь роста цен на дорогие смартфоны, в число которых входит и все трио S20, россияне, как писал CNews. начали скупать их. В салонах связи МТС по итогам I квартала 2020 г. смартфоны Samsung всех серий вошли в число самых продаваемых. В «Ситилинке» тоже зафиксирован рост спроса в I квартале 2020 г. на смартфоны Samsung, а вместе с ними – на телефоны Apple и других А-брендов. В сравнении с аналогичным периодом 2019 г. в штучном выражении их продажи подскочили на 57%.

Дешевые конкуренты из Китая

Пока смартфоны Samsung становятся все менее доступными, китайские производители предлагают свои флагманские смартфоны 2020 модельного года по заметно более низким ценам. К примеру, в апреле 2020 г. компания Huawei выпустила в России свои топовые моноблоки P40 и P40 Pro, основной акцент в которых сделан на возможностях фотокамер. Как сообщал CNews, стоимость младшей модели начинается с 50 тыс. руб., тогда как P40 Pro, конкурент Galaxy S20 Ultra, оценен в 70 тыс. руб.

В феврале 2020 г. состоялась презентация двух флагманов Xiaomi – Mi 10 и Mi 10 Pro. В России эти смартфоны пока не продаются, а в Китае младший Mi 10 можно приобрести за 4000 юаней (42,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 апреля 2020 г.) в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Версия с 8/256 ГБ стоит 4200 юаней (44,3 тыс. руб.), а топовая комплектация с 12/256 ГБ обойдется в 4700 юаней или 49,6 тыс. руб.

Xiaomi Mi 10 Pro продается в Китае по цене 5000 юаней (52,7 тыс. руб.) за 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 256 ГБ или 5500 юаней (58 тыс. руб.) за 12/256 ГБ.