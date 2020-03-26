В России выросли цены на iPhone

Российские сети взвинтили цены на iPhone – смартфоны подорожали на 3000 руб. вне зависимости от модификации. На официальном сайте Apple пока сохраняются прежние цены. Ноутбуки и планшеты Apple удорожанию пока не подверглись.



Рубль падает, iPhone дорожают

Крупные российские ритейлеры подняли цены на актуальные модели смартфонов Apple. Стоимость iPhone выросла, в том числе, у «Ситилинка», «Евросети», «Связного», «Эльдорадо» и «М.Видео», а также в DNS и Re:Store.

На официальном сайте Apple цены на ее смартфоны пока не изменились. На момент публикации материала все доступные для приобретения iPhone на сайте Apple стоили столько же, сколько и в день старта продаж.

Ритейлеры не уточняют причины, побудившие их к корректировке цен на iPhone в сторону из увеличения. Этому могли способствовать стремительное падение курса рубля и не менее быстрое распространение пандемии коронавируса – 26 марта 2020 г. число инфицированных превышало 472 тыс. человек во всем мире, из которых почти 660 находились на территории России.

Рост пока несущественный

Стоимость смартфонов Apple в российской рознице выросла на 3 тыс. руб. Так, если на старте продаж в сентябре 2019 г. младший iPhone 11 с 64 ГБ памяти стоил 60 тыс. руб., то теперь его можно приобрести за 63 тыс. руб.

Apple iPhone 11 64 ГБ в «Ситилинке»

Минимальная цена моноблока iPhone 11 Pro 64 ГБ, установленная Apple, составляла 90 тыс. руб. В «Ситилинке» и «М.Видео» он долгое время так и стоил, но теперь его покупка обойдется в 93 тыс. руб. Старший iPhone 11 Pro Max с таким же объемом памяти подорожал с 100 до 103 тыс. руб.

В онлайн-магазине Apple пока сохраняются прежние цены

Рост цен коснулся даже iPhone XR, вышедшего в 2018 г. и являющегося самым доступным среди современных моделей с «безрамочным» дисплеем. Осенью 2019 г. он стоил 50 тыс. руб. за 64 ГБ, а теперь – 53 тыс. руб. Подорожание коснулось и модификаций с большим объемом накопителя.

Другая техника еще не подорожала

Повышение российских цен на мобильную технику Apple на момент публикации материала касалось пока только смартфонов iPhone. Доступные для приобретения планшеты и ноутбуки пока стоят столько же, сколько и на старте продаж. К примеру, вышедшие в марте 2019 г. iPad mini и iPad Air по-прежнему оцениваются ритейлерами и самой Apple минимум в 33 и 43 тыс. руб.

«М.Видео» тоже повысил цены на смартфоны Apple

Но существует вероятность удорожания всей актуальной в России линейки продуктов Apple. В конце марта 2020 г. компания объявила о росте цен в Европе, Австралии и Канаде, и в этих регионах менее доступными стали все ноутбуки MacBook и десктопы iMac.

К тому же, у Apple есть опыт резкого повышения цен на свои компьютеры в России. В октябре 2018 г., как писал CNews, подорожали все устройства из ассортимента официального интернет-магазина компании, вне зависимости от комплектации. Доступный на тот момент ноутбук MacBook 13 образца 2017 г., в базовой версии с SSD объемом 128 ГБ и без тачбара изначально стоивший 95 тыс. руб., моментально подорожал до 110 тыс. руб.

Но настоящий рекорд роста цен поставил тогда компьютер iMac Pro. Всего за один день его базовая комплектация подорожала сразу на 43 тыс. руб.

Ограничения продаж iPhone

Мартовскому росту цен на iPhone предшествовал ввод ограничений на их продажу. 20 марта 2020 г. Apple разрешила продавать в России не больше двух смартфонов iPhone в одни руки в стремлении избежать их дефицита на фоне срыва производства и поставок из-за коронавируса. Также был установлен запрет на покупку больше пяти обновленных неттопов Mac Mini.

Как сообщал CNews, обойти ограничения Apple не составляло никакого труда, поскольку она запрещала покупать более двух экземпляров одного смартфона, но при этом разрешала заказывать сразу несколько моделей. Другими словами, можно было приобрести два iPhone XR, пару iPhone 8 и т. д. Также не было запрета на оформление множества заказов со всеми доступными смартфонами на разных членов семьи или на других родственников, друзей или знакомых.

Установленные Apple ограничения продержались недолго – 23 марта 2020 г. были введены послабления, и на момент публикации материала Apple разрешала заказывать до шести экземпляров одной модели iPhone.