Индексная книга (каталог) CNews*
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Wintour Anna Винтур Анна
СОБЫТИЯ
|04.05.2026
|«Кион Строки»: интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24% в связи с выходом «Дьявол носит Prada 2» 1
|18.12.2015
|Атака акционеров: Раскрыты новые подробности миллионных растрат главы Yahoo Мариссы Майер 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Wintour Anna и организации, системы, технологии, персоны:
|Yahoo! 3726 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
|BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
|Prada 58 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 73 1
|JawBone Up 17 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
|Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
|Couric Katie - Курик Кати 3 1
|Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
|Винтур Анне 1 1
|Скуратовская Марьяна 1 1
|Jackson Eric - Джексон Эрик 3 1
|США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
|Франция - Французская Республика 8177 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
|Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 1
|Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
|Fashion industry - Индустрия моды 364 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.