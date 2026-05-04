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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Wintour Anna Винтур Анна

СОБЫТИЯ


04.05.2026 «Кион Строки»: интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24% в связи с выходом «Дьявол носит Prada 2» 1
18.12.2015 Атака акционеров: Раскрыты новые подробности миллионных растрат главы Yahoo Мариссы Майер 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Wintour Anna и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3726 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Prada 58 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 73 1
JawBone Up 17 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Couric Katie - Курик Кати 3 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Винтур Анне 1 1
Скуратовская Марьяна 1 1
Jackson Eric - Джексон Эрик 3 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Франция - Французская Республика 8177 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
Vogue 25 2
Quartz 25 1
Re/code 40 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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