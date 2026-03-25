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Все категории 192226
ИКТ 14825
Организации 11468
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Ассоциации 1087
Технологии 3558
Системы 26706
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Пресса 1281
ИАА 752
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2775
Мероприятия 888

Moorhead Patrick Мурхед Патрик


СОБЫТИЯ


25.03.2026 Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD 2
05.07.2021 Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании 2
18.03.2021 Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge 2
05.10.2017 HP представила новые премиальные ноутбуки линейки Spectre. Фото. Цены 2
03.04.2017 Dell представила компактный тонкий клиент Wyse 3040 1
05.10.2016 Google выпустил «убийцу iPhone» и убил собственные смартфоны Nexus 2
09.09.2016 Google покупает облачного разработчика за $625 млн. Видео 2
11.06.2014 Беспилотным автомобилям понадобятся небольшие суперкомпьютеры 2
26.08.2013 Почему Стив Балмер покидает Microsoft: Вероятные причины и преемники 2
19.03.2013 Android сменил лидера 2
12.04.2012 Intel обрушит цены на ультрабуки до $700 2
11.03.2012 Acer обещает обвал цен на ультрабуки к 2013 г. 2
01.07.2009 Производителей ноутбуков отучат врать 2
01.07.2009 Не устраивает время автономной работы ноутбука? Подайте иск 2
17.03.2009 Intel запрещает AMD выпускать х86-процессоры 2
20.09.2002 Процессор AMD Opteron не будет работать с нелицензионным медиа-наполнением 2
12.09.2002 AMD продвигает свою инициативу истинной оценки производительности процессоров 2

Публикаций - 17, упоминаний - 33

Moorhead Patrick и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4551 7
Intel Corporation 12668 6
Microsoft Corporation 25519 5
Google LLC 12439 4
IBM - International Business Machines Corp 9635 3
Broadcom - VMware 2554 2
Dell EMC 5146 2
Qualcomm Technologies 1944 2
Dell Technologies - Dell Computer 2185 2
HP Inc. 5840 2
Acer Group - Acer Inc 2709 2
Red Hat 1360 2
Amazon Inc - Amazon.com 3194 1
Apple Inc 12884 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 913 1
Citrix Systems 856 1
AT&T Inc 1718 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
OpenAI 430 1
GlobalFoundries - GF 101 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 147 1
Nvidia Corp 3843 1
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group 21 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1023 1
Wave Systems - Safend 12 1
Moor Insights & Strategy 13 10
Girard Gibbs 3 2
Walgreens 16 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Live Nation 3 1
Судебная власть - Judicial power 2444 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1048 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5823 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 52 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22004 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58601 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15145 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12827 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23418 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19576 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10336 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1772 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4813 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25982 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75131 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1594 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27451 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6830 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2628 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4414 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26433 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8492 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2397 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13421 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1043 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 895 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12998 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5439 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4607 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1923 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2749 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 723 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1137 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1229 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13188 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9512 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3788 1
DDR - Double data rate 2979 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7066 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10427 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6357 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12304 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7792 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32722 1
Intel x86 - архитектура процессора 2012 3
Google Android 14955 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 2
Broadcom - VMware Blast Extreme 8 1
Google Cloud - Apigee 7 1
AMD Llano 24 1
Google Chrome - браузер 1674 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7471 1
Apple iPad 3961 1
Apple iOS 8416 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1465 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 397 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3482 1
Microsoft Surface - Планшет 442 1
Microsoft Windows 16558 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 975 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 156 1
Microsoft Azure 1496 1
Intel Core - Семейство процессоров 1244 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 705 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 533 1
Oracle Java - язык программирования 3396 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 243 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1437 1
Google Android 7 - Android Nougat 224 1
Apple iPhone 7 287 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1365 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 332 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 184 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 138 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 286 1
Google Chromebook - Google Хромбук 239 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1786 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 419 1
Adobe Photoshop 801 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 126 1
Google Photos 84 1
Lalla Steve - Лалла Стив 6 1
Gold Jack - Голд Джек 6 1
Cearley David - Кирли Дэвид 5 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 75 1
Green Diane - Грин Дайан 7 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 921 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 219 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Boville Howard - Бовилл Говард 2 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 11 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53911 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1450 3
Россия - РФ - Российская федерация 160496 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3623 2
США - Нью-Йорк 3161 2
Германия - Федеративная Республика 13034 2
Европа 24773 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13661 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1190 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1881 1
Индия - Bharat 5769 1
Канада 5025 1
Китай - Тайвань 4183 1
США - Калифорния 4795 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 414 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 91 1
Германия - Саксония - Дрезден 103 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 410 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8011 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51869 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5419 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8491 2
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 150 1
Образование в России 2631 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11906 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4812 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3756 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9866 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5570 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20726 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26367 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4997 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55737 1
Цифровое право - Цифровые права 136 1
Английский язык 6930 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5810 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4989 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32392 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17613 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7075 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1447 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3215 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1648 1
Металлы - Медь - Copper 837 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1710 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2354 1
The Verge - Издание 605 3
DigiTimes - Издание 1327 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1274 2
ComputerWorld 144 2
ZDnet 662 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6049 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 232 1
Inquirer 463 1
Известия ИД 732 1
Re/code 40 1
InformationWeek 241 1
BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 2
IDC - International Data Corporation 4955 1
Gartner - Гартнер 3630 1
BCG - Boston Consulting Group 113 1
Dell Future Ready Workforce Study 1 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2608 1
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VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

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ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

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«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

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Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

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Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

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