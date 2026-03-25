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Moorhead Patrick Мурхед Патрик
СОБЫТИЯ
Moorhead Patrick и организации, системы, технологии, персоны:
|AMD - Advanced Micro Devices 4551 7
|Intel Corporation 12668 6
|Microsoft Corporation 25519 5
|Google LLC 12439 4
|IBM - International Business Machines Corp 9635 3
|Broadcom - VMware 2554 2
|Dell EMC 5146 2
|Qualcomm Technologies 1944 2
|Dell Technologies - Dell Computer 2185 2
|HP Inc. 5840 2
|Acer Group - Acer Inc 2709 2
|Red Hat 1360 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3194 1
|Apple Inc 12884 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 913 1
|Citrix Systems 856 1
|AT&T Inc 1718 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
|OpenAI 430 1
|GlobalFoundries - GF 101 1
|Swisscom - Swisscom Mobile AG 147 1
|Nvidia Corp 3843 1
|Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group 21 1
|Dell Technologies Secureworks 45 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1023 1
|Wave Systems - Safend 12 1
|Moor Insights & Strategy 13 10
|Girard Gibbs 3 2
|Walgreens 16 1
|Bank of America - Банк Америки 268 1
|ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
|Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
|Live Nation 3 1
|CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 52 1
|The Verge - Издание 605 3
|DigiTimes - Издание 1327 3
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1274 2
|ComputerWorld 144 2
|ZDnet 662 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6049 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 232 1
|Inquirer 463 1
|Известия ИД 732 1
|Re/code 40 1
|InformationWeek 241 1
|BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 2
|IDC - International Data Corporation 4955 1
|Gartner - Гартнер 3630 1
|BCG - Boston Consulting Group 113 1
|Dell Future Ready Workforce Study 1 1
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