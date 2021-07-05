Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании

Бывший руководитель Red Hat Джеймс Уайтхерст ушел с должности президента IBM. Компания не раскрывает причины такого решения Уайтхерста, котором многие аналитики видели ее следующего генерального директора. Уход Уайтхерста отразился на ее финансовом положении – акции IBM обрушились почти на 5%. Должность президента IBM пока вакантна.

Из президентов в советники

Президент компании IBM Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst) оставил пост президента. Как пишет TechCrunch, IBM не раскрывает истинные причины его ухода с этой должности.

Уайтхерст известен прежде всего тем, что с 2007 по 2020 гг. он являлся генеральным директором компании Red Hat. Как сообщал CNews, IBM купила ее в 2019 г. с примерно 60-процентной премией к рыночной цене акций компании.

Сделка по приобретению Red Hat за $34 млрд была согласована в октябре 2018 г. и закрыта в июле 2019 г.

Уайтхерст перешел из Red Hat в IBM сравнительно недавно, в начале апреля 2020 г. Таким образом, в должности президента «Голубого гиганта» он проработал всего лишь 15 месяцев.

Вероятность того, что Уайтхерст окончательно покинет IBM в ближайшем будущем, сохраняется

При этом экс-глава Red Hat по-прежнему остается в IBM. На момент публикации материала он был советником нынешнего СЕО компании Арвинда Кришны (Arvind Krishna) и всего совета директоров IBM.

Кто станет новым президентом IBM, компания на 5 июля 2021 г. не сообщала. Уход Уайтхерста с этого поста не замедлил отразиться на стоимости ее акций. Сразу после публикации сообщения о вакантном месте президента они рухнули почти на 5%, пишет CNBC.

Несбывшийся новый гендиректор IBM

Эксперты TechCrunch не исключают, что Уайтхерст мог уйти, к примеру, после закрытия сделки по покупке Red Hat и не становиться президентом IBM. По их данным, между ним и «Голубым гигантом» была некая «договоренность», согласно которой он остался в штате топ-менеджеров IBM. Вероятно, срок этого «соглашения» истек, и Уайтхерст принял решение двигаться дальше.

Некоторые аналитики видели в нем следующего генерального директора IBM, который мог прийти на смену Арвинду Кришне. Такого мнения в течение долгого времени придерживался и основатель и главный аналитик консалтинговой компании Moor Insight & Strategies Патрик Мурхед (Patrick Moorhead). Он сообщил TechCrunch, что был весьма удивлен уходом Уайтхерста с поста президента IBM.

Долгие годы в Red Hat

54-летний (на момент публикации материала) Джим Уайтхерст работал в Red Hat в течение более 12 лет, с декабря 2007 по апрель 2020 гг. Он пришел в компанию сразу на должность гендиректора. До этого Уайтхерст строил свою карьеру в консалтинговой компании Boston Consulting Group, в которой работал на различных должностях с 1989 по 2001 гг. После нее он ушел в авиакомпанию Delta Air Lanes, где дослужился до должности главного операционного директора (Chief operating officer, COO). Red Hat стала следующим местом его работы.

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После завершения сделки по переходу Red Hat под крыло IBM Уайтхерст сохранил за собой пост СЕО компании. Лишь в апреле 2020 г., как сообщал CNews, он перешел в штат IBM.

Руководство Red Hat взял на себя Пол Кормье (Paul Cormier). Он стал одновременно и гендиректором, и президентом компании. Следует отметить, что в Red Hat он пришел значительно раньше самого Уайтхерста – в 2001 г., то есть путь до поста СЕО занял у него почти 20 лет.

Изменения в кадровом составе руководства IBM

С 2020 г. в IBM идут непрекращающиеся кадровые перестановки среди топ-менеджеров. За день до перехода Джима Уайтхерста на пост президента компании в ней сменился генеральный директор.

6 апреля 2020 г. IBM возглавил Арвинд Кришна. По сути, «дуэт» Кришны и Уайтхерста заменил собой всего лишь одного человека – Вирджинию Рометти (Virginia Rometty). Она руководила компанией с 2012 г., попутно являясь и ее президентом. Свои полномочия она сложила в январе 2020 г.

Джим Уайтхерст (слева) и Вирджиния Рометти

Сразу после своего назначения Кришна сменил руководителя облачного направления бизнеса IBM. Эту сферу возглавил Говард Бовилл (Howard Boville), в прошлом технический директор (CTO) Bank of America, который, в том числе, отвечал за развитие облачной инфраструктуры банка.

Немного раньше, в январе 2018 г., в компании сменился и главный финансовый директор (CFO). Им стал Джеймс Кавано (James Kavanaugh). В ноябре 2020 г. Кавано анонсировал новое массовое сокращение штата – IBM собралась уволить 10 тыс. человек. К слову, это не рекорд для нее – в 2015 г. IBM лишила работы 111 тыс. человек или около 26% всего своего персонала.

Кадровые перестановки в руководстве IBM сопровождаются трудностями в работе обычного персонала компании. В начале июля 2021 г. CNews писал, что из-за застопорившейся миграции внутренних сервисов IBM в облако несколько дней подряд не работает корпоративная почта. Это мешает сотрудникам выполнять свою работу, что приводит их в бешенство. Рекрутеры конкурирующих компаний даже начали звать их в свой штат, мотивируя это тем, что IBM не в состоянии обеспечить их даже работающей электронной почтой.