Red Hat возглавил человек, который продал ее IBM

Пол Кормье возглавил Red Hat

Пол Кормье (Paul Cormier) назначен генеральным директором (CEO) и президентом компании Red Hat, американского разработчика корпоративного ПО на базе открытого исходного кода. На своем новом посту Кормье сменил Джима Уайтхерста (Jim Whitehurst). Последний, в свою очередь, перешел на работу в материнскую структуру Red Hat – корпорацию IBM – в должности президента.

Ранее Кормье возглавлял направление по разработке продуктов и технологий Red Hat, с 2001 г. занимая должность вице-президента. Будущий президент Red Hat отвечал за перевод бизнеса на подписочную модель распространения ПО. Кроме того, как пишет ZDNet, он сыграл ключевую роль в организации сделки по продаже Red Hat корпорации IBM.

Согласно пресс-релизу компании, Кормье также обеспечил проведение более 25 сделок по приобретению других технологических компаний, тем самым превратив Red Hat из простого разработчика дистрибутива Linux, в поставщика полного набора современных ИТ-решений на основе открытого кода. По данным Red Hat, на начало апреля 2020 г. дистрибутив Red Hat Enterprise Linux (RHEL) используется 90% крупнейших компаний из списка Fortune 500.

Заслуженный ветеран Red Hat Пол Кормье возглавил компанию

«Проработав вместе с Полом более чем 10 лет, я с уверенностью могу сказать, что остановить свой выбор на нем в качестве нового главы Red Hat было естественно, – прокомментировал назначение Кормье Джим Уайтхерст. – Будучи движущей силой продуктовой стратегии Red Hat в течение почти двух десятилетий, он принимал непосредственное участие в определении направления деятельности компании и как никто другой понимает, как помочь клиентам и партнерам "выжать максимум" из собственной облачной стратегии».

Перестановки в IBM

В IBM также произошли кадровые перестановки. С 6 апреля 2020 г. в должность генерального директора корпорации официально вступил Арвинд Кришна (Arvind Krishna).

Пост главы компании Кришне достался от Вирджинии Рометти (Virginia Rometty), которая покинула занимаемую ею с 2012 г. должность в конце января 2020 г. Вместе с этим она лишилась и должности президента компании.

Арвинд Кришна работает в IBM с 1990 г. За время своей карьеры в компании он занимал различные руководящие должности, в том числе и пост директора по разработкам. На его счету 15 патентов. Он стал десятым по счету генеральным директором IBM. Рометти перед уходом охарактеризовала его как «подходящего гендиректора для новой эры IBM».

Одним из первых решений Кришны на должности главы IBM стало назначение нового руководителя облачного направления. Им стал Говард Бовилл (Howard Boville), бывший технический директор (CTO) Bank of America, который, в том числе, отвечал за развитие облачной инфраструктуры банка. В ноябре 2019 г. IBM заявила, что в сотрудничестве с Bank of America создала облачную технологию для сектора финансовых услуг.

Сделка IBM и Red Hat

Сделка по приобретению Red Hat «голубым гигантом» за $34 млрд, напомним, была согласована в октябре 2018 г. и закрыта в июле 2019 г.

До этого IBM и Red Hat связывала двадцатилетняя история партнерских отношений, определенно поспособствовавших популяризации Linux и свободного ПО. В 1999 г. было впервые объявлено о том, что дистрибутив Red Hat Linux будет работать на оборудовании IBM. Тогда, по данным IDC, аудитория Linux ограничивалась лишь 10 млн пользователей. Сегодня доля Linux-машин в серверном сегменте превышает 90%.

В середине мая 2018 г. IBM и Red Hat объявили о масштабном расширении сотрудничества в сфере облачных технологий. В рамках нового соглашения IBM расширила свои решения частного облака, а также межплатформенного ПО на Red Hat OpenShift Container Platform в виде сертифицированных контейнеров Red Hat Certified Containers. Кроме того, IBM и Red Hat договорились сотрудничать в предоставлении консалтинговых услуг и услуг по внедрению сервисов через IBM Garage и Red Hat Consulting с поддержкой решений подразделениями IBM Technology support services и Red Hat Services.

Переговоры по сделке между Red Hat и IBM были завершены в IV квартале 2018 г. – «голубой гигант» объявил о достижении договоренности между сторонами в октябре 2018 г. Сумма сделки составила $34 млрд, что на тот момент было на 60% больше рыночной стоимости Red Hat.

Покупка Red Hat ударила по финансам IBM – I квартал 2019 г. оказался для нее провальным с точки зрения финансовых результатов. Размер выручки за отчетный период составил $18,2 млрд вместо ожидаемых $18,46 млрд, и это на 4,7% меньше в сравнении с I кварталом 2018 г. Итоговая чистая прибыль компании в первой четверти 2019 г. достигла $1,6 млрд, сократившись на 5% в годовом исчислении.

Сложившаяся ситуация вынудила IBM прибегнуть к массовым сокращениям – в июне 2019 г. стало известно, что она намерена уволить 1,5 тыс. человек в своих представительствах по всему миру. Red Hat, со своей стороны, о сокращении штата не объявляла.

В октябре 2019 г. компания уволила своего финансового директора Эрика Шандера (Eric Shander). Причины его увольнения компания не разглашала. Известно, что он покинул компанию даже без выплаты в размере $4 млн, обещанной ему за успешное завершение сделки с «голубым гигантом». Преемником Шандера стала вице-президент Red Hat по финансам и налогам Лори Кребс (Laurie Krebs).