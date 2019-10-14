Финансовый директор Red Hat изгнан из компании без выходного пособия

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Red Hat уволила своего финансового директора Эрика Шандера спустя всего три месяца после слияния с IBM. Причины его увольнения засекречены. Он покинул компанию даже без выплаты в размере $4 млн, обещанной ему за успешное завершение сделки с «голубым гигантом». Преемник Шандера найден – им стала вице-президент Red Hat по финансам и налогам.



Red Hat без главного финансиста

Финансовый директор компании Red Hat Эрик Шандер (Eric Shander) покинул свой пост в результате увольнения. Эту должность в компании он занимал немногим более двух лет.

Причины увольнения Шандера представители Red Hat на момент публикации материала не раскрывали, и сам Шандер отказывался давать комментарии. По информации пресс-секретаря компании, финансовая и бухгалтерская отчетности Red Hat находятся в порядке.

Между тем, страница, посвященная Эрику Шандеру, была удалена с официального сайта Red Hat сразу после его увольнения. Вместе с ней с сайта исчезли и многочисленные упоминания о нем.

Компания Red Hat известна в первую очередь разработкой Red Hat Enterprise Linux (RHEL, ранее – Red Hat Linux) – одной из первых коммерческих операционных систем на базе открытого исходного кода. RHEL легла в основу множества популярных Linux-дистрибутивов, в число которых входят Mandriva (Mandrake), а также бесплатная версия самой RHEL – СentOS и Fedora (Fedora Core).

Red Hat известна в первую очередь разработкой Red Hat Enterprise Linux (RHEL, ранее – Red Hat Linux) – одной из первых коммерческих операционных систем на базе открытого исходного кода. RHEL легла в основу множества популярных Linux-дистрибутивов, в число которых входят Mandriva (Mandrake), а также бесплатная версия самой RHEL – СentOS и Fedora (Fedora Core).

Увольнение без компенсации

На 14 октября 2019 г. не было известно, кто принял решение об увольнении – IBM, купившая Red Hat, совет директоров последней или же сам Эрик Шандер. Известно лишь, что руководство Red Hat и IBM одобрили уход Шандера.

Эрику Шандеру придется искать новую работу

По данным издания The Wall Street Journal, компанию Шандер покинул без выплаты ему бонуса в размере $4 млн, назначенного после успешной сделки по слиянию с IBM. Шандеру было поставлено условие – он получит свои $4 млн, если проработает в компании не меньше 12 месяцев со дня вступления договора с IBM в силу. Шандер продержался около трех месяцев. Пресс-секретарь Red Hat упомянула нарушение стандартов работы Red Hat в качестве причины увольнения без сохранения выплаты, но в подробности вдаваться не стала.

Преемник найден

После увольнения Эрика Шандера совет директоров Red Hat не стал открывать вакансию финансового директора и искать человека со стороны. На эту должность была назначена Лори Кребс (Laurie Krebs), находившаяся до этого в должности старшего вице-президента по финансам и налогам.

Шандера в Red Hat заменит Лори Кребс

Как отметила пресс-секретарь Red Hat, в руководстве компании не сомневаются в компетентности Кребс и уверены, что в новой должности она внесет свой вклад в развитие компании. До прихода в Red Hat Лори Кребс работала на финансовых должностях в компаниях Cree и Nortel Networks.

Карьера Шандера

Эрик Шандер стал частью команды Red Hat в 2015 г., заняв должность исполняющего обязанности финансового директора компании. В апреле 2017 г. он занял пост финансового директора компании, о чем сообщил лично глава Red Hat Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst).

На протяжении всей своей более чем 25-летней карьеры в мировых ИТ-компаниях на должностях, имеющих отношение к финансам, Шандер практически всегда так и или иначе был связан с IBM. Свое восхождение по карьерной лестнице Шандер начал именно с нее, и в ней он проработал 15 лет на различных финансовых должностях. В 2005 г. он перешел в Lenovo, сразу после того, как та приобрела у IBM ее компьютерное подразделение. CNews сообщал, что сумма сделки составила около $1,75 млрд. В Lenovo Шандер работал на должности финансового директора, и в 2008 г. он снова вернулся в IBM.

Упоминаний об Эрике Шандере на сайте Red Hat практически не осталось

Этой компании Шандер посвятил еще три года своей жизни – в 2011 г. он ушел из нее и до 2015 г. работал в нескольких ИТ-фирмах. Примечательно, что пока Шандер отсутствовал в рядах IBM, компания продала Lenovo еще один свой бизнес – производство недорогих серверов, которое отошло китайскому вендору в январе 2014 г. вместе с тысячами сотрудников. Сумма сделки составила 2,3 млрд.

Последним на момент публикации материала местом работы Шандера стала Red Hat – куда он перейдет после нее, остается неизвестным.

Слияние с IBM

IBM и Red Hat связывает двадцатилетняя история партнерских отношений, определенно поспособствовавших популяризации Linux и свободного ПО. В 1999 г. было впервые объявлено о том, что дистрибутив Red Hat Linux будет работать на оборудовании IBM. Тогда, по данным IDC, аудитория Linux ограничивалась лишь 10 млн пользователей. Сегодня доля Linux-машин в серверном сегменте превышает 90%.

В середине мая 2018 г. IBM и Red Hat объявили о масштабном расширении сотрудничества в сфере облачных технологий. В рамках нового соглашения IBM расширила свои решения частного облака, а также межплатформенного ПО на Red Hat OpenShift Container Platform в виде сертифицированных контейнеров Red Hat Certified Containers. Кроме того, IBM и Red Hat договорились сотрудничать в предоставлении консалтинговых услуг и услуг по внедрению сервисов через IBM Garage и Red Hat Consulting с поддержкой решений подразделениями IBM Technology support services и Red Hat Services.

Переговоры по сделке между Red Hat и IBM были завершены в IV квартале 2018 г. – «голубой гигант» объявил о достижении договоренности между сторонами в октябре 2018 г. Сумма сделки составила $34 млрд, что на тот момент было на 60% больше рыночной стоимости Red Hat.

Покупка Red Hat ударила по финансам IBM – I квартал 2019 г. оказался для нее провальным с точки зрения финансовых результатов. Размер выручки за отчетный период составил $18,2 млрд вместо ожидаемых $18,46 млрд, и это на 4,7% меньше в сравнении с I кварталом 2018 г. Итоговая чистая прибыль компании в первой четверти 2019 г. достигла $1,6 млрд, сократившись на 5% в годовом исчислении.

Сложившаяся ситуация вынудила IBM прибегнуть к массовым сокращениям – в июне 2019 г. стало известно, что она намерена уволить 1500 человек в своих представительствах по всему миру. Red Hat, со своей стороны, о сокращении штата не объявляла.