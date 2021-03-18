Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge

Dell Technologies выпускает портфолио самых мощных и безопасных серверов Dell EMC PowerEdge, открывающих путь к вычислениям нового поколения. Представленные серверы Dell Technologies прокладывают дорогу к полностью автономной инфраструктуре с передовыми вычислениями, которые обеспечивают качественно новую эффективность, охватывают возможности использования ИИ и удовлетворяют потребности в ИТ-ресурсах на границе ИТ-инфраструктуры.

Самые продаваемые в мире серверы Dell EMC PowerEdge предоставляют заказчикам возможности, необходимые для получения и использования аналитических данных в реальном времени, где бы эти данные ни находились - от основных центров обработки данных до публичных облаков и границ ИТ-инфраструктуры. Линейка новых серверов, состоящая из 17 новых моделей серверов PowerEdge и созданная на основе 1100 инженерных разработок Dell, защищенных патентами, принадлежащими Dell или зарегистрированными в США, обеспечивают наивысшую производительность в настоящее время.

«Данные сегодня создаются и используются в самых разных местах, и таких мест становится больше, чем когда-либо прежде. Перед организациями стоит задача оперативно анализировать данные и принимать решения как можно быстрее, - говорит Джефф Будро (Jeff Boudreau), президент и генеральный менеджер группы инфраструктурных решений Dell Technologies. - Согласно нашему представлению о будущем ИТ, независимо от того, где находится ваша ИТ-инфраструктура, критически важным является использование передовых технологий автоматизации. Наши новые серверы PowerEdge обеспечивают производительность и функциональные возможности нового уровня, чтобы помочь нашим заказчикам получить максимальную отдачу от их рабочих нагрузок, и выводят отрасль на путь автономных вычислений».

Автономные вычисления помогут заказчикам в будущем полностью реализовать самостоятельно развертываемую, самообслуживаемую и самоуправляемую ИТ-инфраструктуру. Сегодня с помощью Dell EMC OpenManage Enterprise PowerEdge позволяет сэкономить до 85% времени и избавиться от десятков шагов за счет средств автоматизации.

Оптимально используя новейшие технологии AMD и Intel, новые серверы PowerEdge обеспечивают вычислительную мощность, необходимую для наиболее сложных рабочих нагрузок и приложений заказчиков.

Сервер PowerEdge R6515, оснащенный процессорами AMD EPYC 3-го поколения, ускоряет обработку больших данных в базах данных Hadoop4 до 60%, сокращая тем самым время получения результатов аналитики.

Сервер PowerEdge R750 с процессорами Intel_ Xeon_ Scalable 3-го поколения обеспечивает повышение производительности до 43% при решении линейных уравнений с массовым параллелизмом5, поддерживая самые тяжелые вычислительные нагрузки клиентов.

«Виртуализированная среда, которую мы развернули на серверах PowerEdge, дает нам возможность менять рабочие нагрузки по мере необходимости,- рассказывает Джоэл Вейгт (Joel Weight), технический директор Overstock.com. -Будь то электронная почта, увеличение клиентского трафика или задачи машинного обучения, которые необходимо быстро выполнить, - мы можем адаптироваться к потребностям бизнеса благодаря гибкости и высокой производительности серверов PowerEdge».

Серверы PowerEdge теперь оснащены интерфейсом PCIe Gen 4.0, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с серверами предыдущего поколения, и содержат до шести ускорителей на сервер для поддержки самых сложных рабочих нагрузок с интенсивной обработкой данных. Сочетание этих технологий и встроенного автономного интеллекта делает новые серверы PowerEdge наиболее готовыми к решению задач ИИ системами на сегодняшний день, позволяя организациям предугадывать свои потребности и быстрее реагировать на них.

Разработанный специально для задач ИИ сервер PowerEdge XE8545 является основой передового готового решения "HPC Ready Solution for AI and Data Analytics" от Dell Technologies. Этот сервер упрощает работу с ИИ, аналитическими и другими требовательными к производительности вычислительными нагрузками, удваивает скорость вычислений HPC задач, и ускоряет машинное обучение в 7 раз. PowerEdge XE8545 - этот двухпроцессорный сервер, сочетающий производительность до 128 ядер процессоров AMD EPYC 3-го поколения и до 4 GPU ускорителей NVIDIA A100 с поддержкой ПО NVIDIA vGPU, занимает в стойке всего 4U.

Сервер PowerEdge R750xa, созданный для повышения производительности с помощью ускорителей вычислений, обеспечивает высокую плотность GPU ускорителей для обучения моделей машинного обучения, инференса (логического вывода) и высокопроизводительных вычислений. Двухпроцессорный сервер в корпусе 2U оснащён процессорами Intel_ Xeon_ Scalable 3-го поколения и поддерживает установку до четырех GPU ускорителей двойной ширины или до шести GPU ускорителей одинарной ширины.

Обновленное портфолио серверов PowerEdge, созданное для работы на удаленных площадках и в тяжелых условиях, включает в себя защищенные серверы PowerEdge XR11 и XR12, которые сочетают производительность и безопасность, характерные для всех серверов PowerEdge, и прочное исполнения для использования на границе ИТ-инфраструктуры. Благодаря усиленному корпусу и минимальным размерам в сочетании с поддержкой нескольких ускорителей стоечные серверы малой глубины XR11 и XR12 созданы специально для растущих требований граничных вычислений.

«Инфраструктура ИТ давно выходит за рамки центра обработки данных, и рабочие нагрузки на границе ИТ становятся все более сложными, - подчеркивает Патрик Мурхед (Patrick Moorhead), основатель и президент Moor Insights & Strategy. - Серверы и интеллектуальные решения по управлению серверами от Dell предоставляют организациям вычислительные ресурсы и инструменты для выполнения даже самых сложных рабочих нагрузок, где бы они ни находились - от центра обработки данных до границы ИТ-инфраструктуры, там где их применение востребовано».

Заказчики сообщают, что их главной проблемой на пути к цифровой трансформации является конфиденциальность данных и кибербезопасность.6 Созданное на основе киберустойчивой архитектуры и хорошо зарекомендовавших себя технологий обеспечения безопасности Silicon Root of Trust, новое портфолио серверов PowerEdge решает эту проблему с помощью комплексного подхода к обеспечению безопасности - от момента развертывания и на протяжении всего жизненного цикла серверов.

Безопасность начинается еще до развертывания - с верификации компонентов Dell Technologies Secured Component Verification, первого в своем роде предложения для серверов и расширенного процесса обеспечения безопасности в цепочке поставок Dell. Благодаря эксклюзивным функциям Dell, таким как настройка безопасной загрузки PowerEdge UEFI Secure Boot Customization8, можно более детально управлять безопасностью загрузки, чтобы лучше предотвращать потенциальные атаки.

Энергоэффективные продукты важны для окружающей среды и для наших заказчиков, и приверженность принципам устойчивого и природоохранного развития является неотъемлемой частью всего, что мы делаем. Благодаря уникальному дизайну корпусов новые серверы оснащены туннельными вентиляторами и системой адаптивного охлаждения для более эффективного энергопотребления, что повышает энергоэффективность до 60% по сравнению с предыдущим поколением систем.1 В конструкции с многовекторным охлаждением воздушный поток может автоматически направляться в наиболее нагретую часть сервера для оптимального отвода тепла. В системе прямого жидкостного охлаждения Direct Liquid Cooling для некоторых серверов используется запатентованная технология обнаружения утечек, помогающая клиентам быстрее находить и устранять проблемы.

Серверы Dell EMC PowerEdge C6525, R7525, R6525, R7515 и R6515 с процессорами AMD EPYCTM 3-го поколения уже доступны во всем мире (с 17 марта). Серверы Dell EMC PowerEdge XE8545 с процессорами AMD EPYC 3-го поколения будут доступны по всему миру с 29 марта. Серверы Dell EMC PowerEdge C6520, MX750c, R750, R750xa, R650 с процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения будут доступны по всему миру в мае 2021 года. Серверы Dell EMC PowerEdge R750xs, R650xs, R550, R440, а также защищенные серверы PowerEdge XR11 и XR12 повышенной прочности будут доступны во втором квартале 2021 года.