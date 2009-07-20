DEPO Computers начал продажи новой 1U системы на базе Intel Nehalem Компания DEPO Computers анонсировала начало продаж новой 1U системы DEPO Race Tesla C2. Новинка построена на базе архитектуры Intel Nehalem с поддержкой шины Infiniband для объединения нескольких систем в единый вычислительный узел. DEPO Race Tesla C2 поддерживает до двух энергоэкономичных процессоров Quad-Core Intel

Мобильные процессоры Intel Nehalem появятся уже в сентябре — источник Процессоры Intel на архитектуре Nehalem, предназначенные для ноутбуков, появятся в продаже в конце сентября или начале октябр

Intel выпустит дешевую замену RISC Корпорация Intel представила новый процессор семейства Xeon под кодовым названием Nehalem-EX. Он будет содержать до 8 вычислительных ядер, поддерживая обработку до 16 потоков

Intel официально представила процессор Nehalem-EX Корпорация Intel официально представила новый процессор Xeon под кодовым названием Nehalem-EX. Процессор будет содержать до 8 вычислительных ядер, поддерживая обработку до 16 п

Apple представила обновленный Xserve на базе Intel Xeon Nehalem Компания Apple представила обновленный Xserve. Благодаря 4-ядерному процессору Intel Xeon Nehalem и системной архитектуре нового поколения, производительность нового Xserve в пересчет

Apple будет продавать серверы с процессорами Intel Nehalem-EP тот факт, что будет продавать блейд-серверы Xserve с новыми процессорами Intel Xeon на архитектуре Nehalem-EP. Об этом сообщается на гонконговском сайте компании, пишет Electronista. В частнос

Мобильные чипы Nehalem появятся лишь в конце 2009 года Как известно, выход первых процессоров Intel на базе архитектуры Nehalem запланирован на ноябрь 2008 г., однако до того, как эти процессоры будут адаптированы

Через неделю миру покажут 8-ядерный Intel Первые чипы с архитектурой Nehalem будут представлены на конференции Intel Developer Forum 2008, которая пройдет с 19 по 21 августа в Сан-Франциско. Современные процессоры Intel для настольных систем и серверов включают

Обнародована стоимость процессоров Intel Nehalem Стоимость процессора под кодовым именем Bloomfield с тактовой частотой 2,66 ГГц, основанного на архитектуре Nehalem, будет составлять всего $284 за штуку в партии из тысячи процессоров, сообщает Reg Hardware со ссылкой на китайский сайт HKEPC. Процессор Bloomfield, предназначенный для установки в нас

Intel представил процессор нового поколения Nehalem Вслед за демонстрацией первых пяти процессоров из семейства Atom корпорация Intel представила процессор нового поколения Nehalem, предназначенный для настольных ПК, серверов и ноутбуков. Процессор Nehalem будет включать трехканальный контроллер памяти DDR3-1333 и технологию QuickPath аналогичную AMD HyperT

Intel поведал о Nehalem, Larrabee и Dunnington Новая микропроцессорная архитектура Nehalem сначала будет внедрена в серверы и высокопроизводительные ПК, а затем в ноутбуки. Мик