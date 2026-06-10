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Индексная книга (каталог) CNews*
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Панин Александр

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Какие ИТ-компании «Ростех» забрал у признанного экстремистом венчурного инвестора 1
29.09.2016 «ЛАДА Имидж» управляет складами и открывает новые площадки с помощью Infor WMS 1
08.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
11.08.2014 «Связной Банк» оптимизировал хранение и доступ к данным с помощью «Крок» 1
04.09.2013 «Техносерв» переманил техдиректора из «Астероса» 1
27.09.2012 Эксперты спорят: как обеспечить ИТ-безопасность бизнеса 1
12.09.2012 Как обезопасить свой бизнес недорого и современно 1
13.10.2011 Решения ЦФТ объединили 11 филиалов территориального банка «Юг» «МДМ Банка» 1
22.04.2008 Kraftway собирает бизнес по регионам 2
13.04.2007 Intel Challenge Cup в России 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Панин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
Intel Corporation 12811 3
Анкорт 8 2
Microsoft Corporation 25775 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
Цифровые налоговые технологии 4 1
ТехноКад 4 1
SoftBCom - СофтБиКом 16 1
Атлас-Карт 15 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Fujitsu 2105 1
Крок - Croc 1964 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 14 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 3
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 2
Связной ГК 1401 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
АвтоВАЗ - Лада Имидж 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Росэнергобанк 34 1
Внешпромбанк 13 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
ТехноМир ИД 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ФКС Москвы - Федерация компьютерного спорта города Москвы 4 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Virtus.pro 30 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Альфа-Капитал УК 155 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Связной Банк 113 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ЛТ Менеджмент - LT Management 7 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
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Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 49 1
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway UEFI AMI 3 1
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway KWBS - Kraftway KWH - Kraftway KWG - Kraftway KWN - Kraftway KWQ - серия материнских плат 4 1
Dell EMC VPLEX 22 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Intel Itanium 649 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
Infor WMS 9 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
Головлев Павел 12 3
Сергеев Константин 12 2
Щербинин Владимир 18 2
Дубинин Михаил 2 2
Павлов Артем 6 2
Клепов Анатолий 4 2
Матвеев Лев 64 2
Юсупов Ренат 125 2
Стуров Дмитрий 33 1
Ференец Вадим 29 1
Шакиров Шамиль 32 1
Дудченко Владимир 22 1
Гавердовский Анатолий 19 1
Покладов Кирилл 8 1
Кибалко Кирилл 46 1
Исаев Камиль 20 1
Белышков Леонид 18 1
Васюков Григорий 14 1
Татару Виталий 14 1
Яковлев Дмитрий 14 1
Шальнова Елена 13 1
Жуков Дмитрий 8 1
Гнездилов Дмитрий 7 1
Кондратьев Владислав 9 1
Фролов Андрей 10 1
Власкин Павел 6 1
Булавинов Вадим 8 1
Козыров Олег 6 1
Пересыпкин Михаил 3 1
Павлюк Виктор 1 1
Фролов Борис 32 1
Смит Дмитрий 5 1
Жирков Дмитрий 2 1
Рябко Сергей 7 1
Груздь Сергей 2 1
Жуковский Сергей 3 1
Карманов Сергей 1 1
Слюсарева Екатерина 1 1
Бакушин Валерий 3 1
Орешина Оксана 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 2
Европа 24964 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
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Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
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Кипр - Республика 636 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
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Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
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Физика - Градус Цельсия 293 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
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Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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