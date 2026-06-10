Индексная книга (каталог) CNews*
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Панин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 11
Панин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Головлев Павел 12 3
|Сергеев Константин 12 2
|Щербинин Владимир 18 2
|Дубинин Михаил 2 2
|Павлов Артем 6 2
|Клепов Анатолий 4 2
|Матвеев Лев 64 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Стуров Дмитрий 33 1
|Ференец Вадим 29 1
|Шакиров Шамиль 32 1
|Дудченко Владимир 22 1
|Гавердовский Анатолий 19 1
|Покладов Кирилл 8 1
|Кибалко Кирилл 46 1
|Исаев Камиль 20 1
|Белышков Леонид 18 1
|Васюков Григорий 14 1
|Татару Виталий 14 1
|Яковлев Дмитрий 14 1
|Шальнова Елена 13 1
|Жуков Дмитрий 8 1
|Гнездилов Дмитрий 7 1
|Кондратьев Владислав 9 1
|Фролов Андрей 10 1
|Власкин Павел 6 1
|Булавинов Вадим 8 1
|Козыров Олег 6 1
|Пересыпкин Михаил 3 1
|Павлюк Виктор 1 1
|Фролов Борис 32 1
|Смит Дмитрий 5 1
|Жирков Дмитрий 2 1
|Рябко Сергей 7 1
|Груздь Сергей 2 1
|Жуковский Сергей 3 1
|Карманов Сергей 1 1
|Слюсарева Екатерина 1 1
|Бакушин Валерий 3 1
|Орешина Оксана 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|CNews Северо-Запад 24 1
|Ведомости 1466 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.