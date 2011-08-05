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Dell EMC Symmetrix



05.08.2011 EMC ускоряет виртуализацию критически важных сред Oracle на платформе VMware
24.01.2011 Система хранения Symmetrix VMAX от EMC обеспечивает поддержку до 5 млн виртуальных машин
23.04.2009 МТС модернизировала систему хранения данных на базе EMC Symmetrix DMX-4
27.03.2009 EMC предлагает диски Enterprise Flash Drive нового поколения
18.07.2007 EMC выпустила новую линейку систем хранения
06.03.2007 Atlantic health использует решения EMC для защиты информации
14.02.2007 Анонсированы новые системы безопасности для EMC Symmetrix DMX-3
14.07.2006 Сибирскому банку потребовались серверы
05.02.2003 EMC представил новые устройства хранения данных Symmetrix DMX
01.10.2001 EMC начала поставки в Россию новых дисковых массивов Symmetrix
11.09.2001 EMC расширила линейку дисковых массивов Symmetrix
19.07.1999 EMC представляет платформонезависимые системы накопления информации
20.05.1999 VERITAS представила ПО управления системами накопления информации для EMC Symmetrix Enterprise Storage

Публикаций - 71, упоминаний - 127
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
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