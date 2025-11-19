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NetApp SnapLock Enterprise Software NetApp SnapMirror NetApp Snapshot NetApp SnapManager NetApp SnapProtect NetApp SnapVault

СОБЫТИЯ

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19.11.2025 ITGlobal.com запустил услугу по защите данных ИТ-инфраструктуры от программ-вымогателей 3
20.02.2025 ITglobal.com подвел итоги облачного бизнеса за 2024 год 2
30.11.2021 Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей 1
29.11.2020 Какие технологические тренды для ЦОД спровоцировал Covid-19 1
07.10.2020 Itglobal.com обновила инфраструктуру СХД «Биржи грузоперевозок Ati.su» 1
19.05.2020 Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять? 1
13.05.2019 NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов 2
12.11.2018 Когда российские заказчики перейдут на All Flash 2
08.11.2018 Wuxi Nextcode использует Netapp Cloud Volumes для упрощения развертывания и оптимизации работы приложений на основе данных 1
01.11.2018 NetApp обновила решение Trident для автоматизированного выделения ресурсов 1
26.03.2018 Как искусственный интеллект делает бизнес успешным 1
06.12.2017 Ларс Гёбель: Современной компании жизненно необходимо интеллектуальное управление данными 1
26.10.2017 Какими будут ЦОДы следующего поколения? 2
03.02.2017 Надежное облако на базе гибридной СХД: опыт Softline 1
02.11.2016 Флэш повсеместно: как выиграть конкуренцию на хранении данных 1
01.11.2016 NetApp представил решения для гибридных облаков 2
10.12.2015 Commvault IntelliSnap для NetApp: новое решение по управлению мгновенными снимками на уровне массива 1
27.05.2014 «Ай-Теко» модернизировала систему хранения виртуальных серверов для «Восточно-Сибирского банка Сбербанка» 1
09.04.2014 Veeam и NetApp представят комплексное решение для защиты данных в ЦОДах 5
19.03.2014 «Фармасофт» построила архитектуру vShape на базе серверов Fujitsu 1
05.03.2012 Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах 2
16.02.2012 NetApp предлагает Data Center Fitness Studio для оценки эффективности и оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
07.11.2011 «Микротест» построила систему обработки данных для российского подразделения PepsiCo 1
14.10.2011 CommVault упрощает управление большими объемами данных Microsoft SharePoint 1
31.08.2011 ПО CommVault Simpana 9 SP3 для резервного копирования данных оснащено поддержкой VMware vSphere 5 1
22.07.2011 CommVault анонсирует новый пакет управления данными для среды Microsoft Exchange 1
03.06.2011 Новое ПО NetApp SnapProtect ускоряет и упрощает защиту данных в виртуальных и физических средах 2
24.05.2010 NetApp выпустила решения по хранению и управлению данными для сред Microsoft SharePoint 2010 1
05.03.2010 NetApp представила новые технологии для организации «облачных» услуг 1
27.04.2009 NetApp и Cisco создают виртуализированный динамический ЦОД 1
10.02.2009 Технология дедупликации NetApp встроена в Symantec Enterprise Vault 8.0 1
21.10.2008 Cisco представила новое решение для оптимизации хранения в ЦОД 1
10.09.2008 NetApp оснастила решения для хранения данных поддержкой Hyper-V 1
14.02.2008 NetApp анонсирует новые продукты для оптимизации ИТ-инфрастурктуры 1
12.09.2007 Анонсированы новые системы хранения NetApp для SME 1
06.09.2007 «Гиперглобус» строит инфраструктуру хранения данных на базе NetApp 1
02.08.2007 Veritas CommandCentral 5.0 от Symantec: управление хранением данных 1
24.07.2007 УЦ «Микротест» проведет курсы по продуктам NetApp: впервые в России 2

Публикаций - 39, упоминаний - 53

NetApp SnapLock Enterprise Software и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 667 32
Broadcom - VMware 2610 16
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 10
Microsoft Corporation 25775 8
Commvault 187 6
Google LLC 12690 5
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 4
Cisco Systems 5372 4
Veeam Software 345 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Oracle Corporation 7074 3
Микротест 284 3
Nvidia Corp 4002 3
Darz 7 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Fujitsu 2105 2
Red Hat 1378 2
Equinix 48 2
StormWall - Сторм системс 149 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
FirstVDS - ИОТ 22 1
Hostkey 9 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Conti - Хакерская группировка 44 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
Cognyte Software 2 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 73 1
ITG - GrandBazar - ГрандБазар 9 1
Asigra 3 1
Alibaba Group 473 1
Huawei 4677 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
SAS Institute 1082 1
Colonial Pipeline 34 1
Сбер - Сбербанк Восточно-Сибирский банк 8 1
Фармасофт НПК 1 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 20
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 13
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 8
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 7
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 94 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 7
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 7
Clone - Клонирование 540 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 3
NetApp ONTAP 69 14
Microsoft Azure 1526 11
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 5
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 5
NetApp Data Fabric Solutions 30 5
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 5
NetApp Cloud Insights 16 4
Commvault Simpana 15 4
Microsoft Windows 16882 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 4
NetApp Private Storage 9 3
NetApp VDMS - NetApp Virtual Desktop Management Service - NetApp VDS - NetApp Virtual Desktop Service 9 3
NetApp SolidFire 23 3
Broadcom - VMware vSphere 614 3
NetApp Solution Support - NetApp AutoSupport - NetApp SupportEdge 7 2
NetApp MetroCluster IP 4 2
NetApp AltaVault 9 2
NetApp ONTAP Select 8 2
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 2
NetApp OnCommand - NetApp OCI - NetApp OnCommand Insight - NetApp OnCommand Performance Manager - NetApp OnCommand Cloud Manager 15 2
NetApp V-Series СХД 6 2
NetApp Spot Ocean - NetApp Spot PC - NetApp Spot Storage 4 2
Microsoft Office 4170 2
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Microsoft Office 365 1042 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 65 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
NetApp HCI 11 2
Red Hat OpenShift 169 2
Docker - Платформа распределённых приложений 543 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 2
Ройфман Роман 16 4
Свидерский Евгений 77 3
Грамматчиков Алексей 4 2
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 2
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
Göbel Lars - Гёбель Ларс 2 1
Вильде Александр 14 1
Александров Владимир 6 1
Буш Сергей 15 1
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 1
Гачко Дмитрий 49 1
Wallner Alexander - Вальнер Александр 4 1
Малинин Василий 1 1
Борисова Анна 3 1
Лесков Игорь 1 1
Гарипов Динар 5 1
Nimergood Ralph - Нимергуд Ральф 3 1
Conley Mark - Конли Марк 1 1
Rogers Patrick - Роджерс Патрик 10 1
Patel Parag - Пейтел Параг 17 1
Бразертон Фил - Brotherton Phil 2 1
Wolters Malte - Вольтерс Мальте 4 1
Борняков Илья 52 1
Walia Amit - Валиа Амит 8 1
Евгиенко Валентин 1 1
Шарипов Руслан 55 1
Rao Santosh - Сантош Рао 1 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Вальнер Александр 4 1
Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
Чуканов Сергей 110 1
Васильев Павел 17 1
Белов Василий 82 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Swanborg Kate - Свонборг Кейт 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Европа Восточная 3138 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Украина 7928 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Япония - Токио 1020 1
Германия - Берлин 732 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Ирландия - Дублин 164 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Австралия - Сидней 276 1
Индийский океан - Персидский залив 234 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Философия - Philosophy 530 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Mordor Intelligence 35 1
NetApp Directions 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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