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Fibre Channel FCoE Fibre Channel over Ethernet FCIP, FC/IP Fibre Channel over IP Fibre Channel tunneling, storage tunneling

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.09.2013 DSCon анонсировал новый 2-портовый конвергентный адаптер для шины PCIe 3.0 от Emulex

ющих возможность обеспечивать соединения 16/8Gb Fibre Channel (FC) или Fibre Channel over Ethernet (FCoE) на основе сетей 10GbE с использованием одного адаптера. Изменение типа подключения прои
01.04.2011 NetApp ускоряет переход к конвергентным инфраструктурам за счет поддержки FCoE-коммутаторов Cisco

Cisco на базе ретрансляторов класса «директор», использующих протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Теперь заказчики могут создавать большие сетевые матрицы ЦОД, а также быстро и эффекти
16.11.2010 Альянс VCE начал поставки решений Vblock для VMware View и SAP с поддержкой FCoE

ртифицированные для работы с платформой Vblock) для VMware View и Vblock Powered Solution для SAP, а также о VCE объявил также о сквозной (end-to-end) поддержке протокола Fiber Channel over Ethernet (FCoE) в своих продуктах Vblock, благодаря чему пользователи получат дополнительную гибкость, простоту и эффективность при их развертывании. Решение Vblock Powered Solution for VMware View 4.5,

04.08.2010 Cisco, NetApp и VMware создали комплексное решение FCoE для динамических ЦОД

Cisco, NetApp и VMware объявили о выходе первого в отрасли сертифицированного комплексного решения FCoE (Fibre Channel over Ethernet) для виртуальной среды VMware. Это совместное решение полно
18.03.2010 NetApp пополнила линейку своих продуктов для FCoE решениями Brocade, Emulex и VMware

объявила о пополнении спектра предлагаемых ею продуктов для технологий Fibre Channel over Ethernet (FCoE) и Data Center Bridging (DCB) решениями своих партнеров — Brocade, Emulex и VMware. Тепе
05.11.2008 EMC представила первый коммутатор с поддержкой FCoE

Корпорация EMC представила коммутатор EMC Connectrix NEX-5020 с поддержкой FCoE (Fibre Channel over Ethernet). Это первый в мире коммутатор FCoE, разработанный п
14.04.2008 Intel представил серверный адаптер с поддержкой FCoE

ых адаптеров 10 Gigabit Ethernet (10GbE) будет поддерживать технологию Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Корпорация Intel разработала инициатор, который будет устанавливаться в серверные адап
03.10.2002 Lucent Technologies и Storage Computer Corporation завершили строительство действующей оптической сети хранения данных

ство первой в мире действующей оптической сети хранения данных (OC-48c) с использованием технологии FCIP (Fibre Channel Over IP) протяженностью свыше 3400 км. В ходе демонстрации взаимодействия

Публикаций - 52, упоминаний - 76

Fibre Channel и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5352 13
Broadcom - VMware 2594 11
Dell EMC 5170 11
Broadcom - Brocade Communications Systems 248 11
Intel Corporation 12777 8
SAS Institute 1078 7
NetApp - Network Appliance 665 6
HP Inc. 5872 6
IBM - International Business Machines Corp 9678 5
Microsoft Corporation 25695 4
QLogic 76 4
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 63 3
Dell Technologies - Dell Computer 2208 3
Oracle Corporation 7057 3
McData 32 2
SAP SE 5576 2
HPE - Juniper Networks 459 2
Технопром Инновационная корпорация 48 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 2
DSCon - Distribution Service Consulting 40 2
XIOTech Corp 10 1
Cisco Systems - Server Access and Virtualization Technology Group 2 1
Broadcom - Brocade - Foundry Networks 23 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 1
HP EMEA 14 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Amazon Inc - Amazon.com 3252 1
Huawei 4501 1
Lenovo Group 2427 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 596 1
Citrix Systems 865 1
Fujitsu 2099 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
Red Hat 1376 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 973 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Salesforce 491 1
Nvidia - Mellanox Technologies 97 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2394 2
Связной ГК 1399 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 110 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13646 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 282 2
Linux Foundation 196 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10566 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12733 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33179 35
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 30
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3365 13
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1104 9
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2712 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5712 1
Infosan 75 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
Gartner - Гартнер 3649 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Dell'Oro Group 66 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
CiscoLive! 10 1
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