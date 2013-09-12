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Fibre Channel FCoE Fibre Channel over Ethernet FCIP, FC/IP Fibre Channel over IP Fibre Channel tunneling, storage tunneling
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|12.09.2013
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DSCon анонсировал новый 2-портовый конвергентный адаптер для шины PCIe 3.0 от Emulex
ющих возможность обеспечивать соединения 16/8Gb Fibre Channel (FC) или Fibre Channel over Ethernet (FCoE) на основе сетей 10GbE с использованием одного адаптера. Изменение типа подключения прои
|01.04.2011
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NetApp ускоряет переход к конвергентным инфраструктурам за счет поддержки FCoE-коммутаторов Cisco
Cisco на базе ретрансляторов класса «директор», использующих протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Теперь заказчики могут создавать большие сетевые матрицы ЦОД, а также быстро и эффекти
|16.11.2010
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Альянс VCE начал поставки решений Vblock для VMware View и SAP с поддержкой FCoE
ртифицированные для работы с платформой Vblock) для VMware View и Vblock Powered Solution для SAP, а также о VCE объявил также о сквозной (end-to-end) поддержке протокола Fiber Channel over Ethernet (FCoE) в своих продуктах Vblock, благодаря чему пользователи получат дополнительную гибкость, простоту и эффективность при их развертывании. Решение Vblock Powered Solution for VMware View 4.5,
|04.08.2010
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Cisco, NetApp и VMware создали комплексное решение FCoE для динамических ЦОД
Cisco, NetApp и VMware объявили о выходе первого в отрасли сертифицированного комплексного решения FCoE (Fibre Channel over Ethernet) для виртуальной среды VMware. Это совместное решение полно
|18.03.2010
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NetApp пополнила линейку своих продуктов для FCoE решениями Brocade, Emulex и VMware
объявила о пополнении спектра предлагаемых ею продуктов для технологий Fibre Channel over Ethernet (FCoE) и Data Center Bridging (DCB) решениями своих партнеров — Brocade, Emulex и VMware. Тепе
|05.11.2008
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EMC представила первый коммутатор с поддержкой FCoE
Корпорация EMC представила коммутатор EMC Connectrix NEX-5020 с поддержкой FCoE (Fibre Channel over Ethernet). Это первый в мире коммутатор FCoE, разработанный п
|14.04.2008
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Intel представил серверный адаптер с поддержкой FCoE
ых адаптеров 10 Gigabit Ethernet (10GbE) будет поддерживать технологию Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Корпорация Intel разработала инициатор, который будет устанавливаться в серверные адап
|03.10.2002
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Lucent Technologies и Storage Computer Corporation завершили строительство действующей оптической сети хранения данных
ство первой в мире действующей оптической сети хранения данных (OC-48c) с использованием технологии FCIP (Fibre Channel Over IP) протяженностью свыше 3400 км. В ходе демонстрации взаимодействия
Fibre Channel и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13646 1
|IDC - International Data Corporation 4968 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
|Dell'Oro Group 66 1
|Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
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