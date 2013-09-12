Cisco на базе ретрансляторов класса «директор», использующих протокол Fibre Channel over Ethernet ( FCoE ). Теперь заказчики могут создавать большие сетевые матрицы ЦОД, а также быстро и эффекти

Альянс VCE начал поставки решений Vblock для VMware View и SAP с поддержкой FCoE ртифицированные для работы с платформой Vblock) для VMware View и Vblock Powered Solution для SAP, а также о VCE объявил также о сквозной (end-to-end) поддержке протокола Fiber Channel over Ethernet (FCoE) в своих продуктах Vblock, благодаря чему пользователи получат дополнительную гибкость, простоту и эффективность при их развертывании. Решение Vblock Powered Solution for VMware View 4.5,