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Dell EMC VNX СХД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.07.2021
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Федеральный фонд ОМС заменил СХД EMC и HP на решения «Аэродиска»
шее сотрудничество», — отметил Иван Волынщиков, директор технического департамента компании 7pro. Новые отечественные решения заменили виртуализацию СХД на базе EMC vPlex, а также по две СХД HP EVA и EMC VNX. Кроме того, из эксплуатации выводились серверы на базе процессоров Intel поколения микроархитектуры Nehalem и старше. По итогам проекта в условиях разнородной нагрузки виртуальных инфр
|27.08.2014
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Lenovo|EMC VNX5150 — новый массив хранения данных для среднего и крупного бизнеса
novo и EMC соглашения о стратегическом партнерстве. Разработанный на основе унифицированной системы EMC VNX, массив хранения данных Lenovo|EMC VNX5150 подходит для поддержки неравномерных рабоч
|29.05.2014
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EMC расширила семейство гибридных систем хранения VNX
Корпорация EMC расширила семейство гибридных систем хранения VNX, добавив в него массив хранения начального уровня VNXe3200 и ряд других продуктов и компо
|05.09.2013
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EMC ускоряет переход к «облакам» за счет новых конфигураций VSPEX на базе EMC VNX
PEX Proven. Компанией были разработаны 18 расширенных и 4 новых конфигурации VSPEX для новых систем EMC VNX с функциями защиты данных. Выпуск новых систем VNX серии 5400, 5600 и 5800 позволил п
|30.05.2012
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EMC и VMware интегрируют аналитические инструменты VMware vCenter Operations с СХД EMC VNX
и виртуализацией VMware vCenter Operations. В рамках новых соглашений компании намерены выпустить: EMC VNX Storage Analytics Suite и EMC VNX Connector. Так, EMC VNX Storage Analy
|29.05.2012
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EMC трансформировала СХД среднего класса VNX
Корпорация EMC трансформировала свои унифицированные решения по хранению данных VNX, выпустив обновления оборудования и программного обеспечения, а также представила новую с
|16.12.2011
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Carglass перешла с системы NetApp на унифицированную СХД от EMC
ремонте и замене автомобильных стекол, перешла с решения NetApp на унифицированную систему хранения EMC VNX. Как результат, система EMC помогла Carglass сократить энергопотребление ее центра об
Dell EMC VNX СХД и организации, системы, технологии, персоны:
|EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
|ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
|Apache Software Foundation - ASF 234 1
|Открытые системы ИД 178 1
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