Федеральный фонд ОМС заменил СХД EMC и HP на решения «Аэродиска»

Отечественный разработчик систем хранения данных и виртуализации «Аэродиск» и российский системный интегратор 7pro модернизировали ИТ-инфраструктуру Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В рамках проекта компании заменили устаревшие серверы и системы хранения данных в разных средах виртуализации на актуальные с учётом роста требований организации.

Реализация проекта проходила в два этапа. На первом этапе в Федеральном фонде ОМС были установлены две корпоративные системы хранения данных среднего уровня (Enterprise-Mid-range) Aerodisk Engine N4.

На втором этапе была установлена СХД «Аэродиск Восток» на базе процессоров «Эльбрус-8С», полностью сертифицированная в соответствии с требованиями ФСТЭК и Минпромторга.

Модель оптимально подходит для создания All-flash конфигурации из SSD. Пусконаладочные работы, промежуточное тестирование и испытания до ввода в промышленную эксплуатацию заняли месяц.

«Современные российские системы хранения данных способны обеспечивать высокий уровень надёжности и защиты информации — это актуально для организации, которая на федеральном уровне обеспечивает охрану здоровья граждан. При этом наши разработчики предлагают производительные, легко масштабируемые, отказоустойчивые системы и, что самое ценное, с качественной круглосуточной технической поддержкой на всей территории России. Мы всё реже встречаемся с сомнениями по поводу российских решений, и это не может не радовать. И сегодня проект с развёртыванием ИТ-инфраструктуры на их основе — для кого-то ещё фантастика, а для нас повседневная реальность», — отметил Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

На втором этапе была установлена СХД «Аэродиск Восток», полностью сертифицированная в соответствии с требованиями ФСТЭК и Минпромторга, а также проведена модернизация двух СХД Aerodisk Engine N4: специалисты подключили дополнительные дисковые полки и добавили твердотельные носители.

Все три системы в рамках проекта работают полностью на твердотельных носителях: такой подход позволил обойтись небольшим количеством носителей и дисковых полок, обеспечивая максимальную производительность.

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«Работая над проектом, мы приятно удивились: все возникающие вопросы решались в считанные дни. Сам процесс установки оборудования также прошёл оперативно. Так, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию СХД «Аэродиск Восток» заняли всего два дня — благодаря высокому уровню доверия со стороны заказчика после инсталляции систем «Аэродиск». В целом впечатления от работы с партнёром остались только положительные, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество», — отметил Иван Волынщиков, директор технического департамента компании 7pro.

Новые отечественные решения заменили виртуализацию СХД на базе EMC vPlex, а также по две СХД HP EVA и EMC VNX. Кроме того, из эксплуатации выводились серверы на базе процессоров Intel поколения микроархитектуры Nehalem и старше.

По итогам проекта в условиях разнородной нагрузки виртуальных инфраструктур специалисты «Аэродиска» и 7pro добились суммарной нагрузки 120-150 тыс. операций ввода-вывода в секунду — даже при их двукратном росте.

«Мы столкнулись с необходимостью обновления элементов ИТ-инфраструктуры: существующие решения действовали уже около десяти лет, и за это время наши потребности в цифровых ресурсах значительно возросли. При этом важным условием был выбор российских производителей и поставщиков в соответствии с политикой импортозамещения. В итоге мы довольны работой новых СХД: отечественные решения не уступают в своих функциональных характеристиках зарубежным аналогам, — сказал Игорь Коробкин, заместитель начальника отдела организации технической поддержки управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда обязательного медицинского страхования. — Что касается планов на будущее, можно сказать с уверенностью: совместные проекты с отечественными производителями неизбежны».