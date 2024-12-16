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Гринцевич Сергей



16.12.2024 Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная 1
18.09.2024 ОС «МСВСфера» и серверы «Инферит» (ГК Softline): новая эра отечественных корпоративных ИТ-решений 1
17.09.2021 Softline и «Рэйдикс» займутся совместным продвижением ПО RAIDIX 1
01.09.2021 Softline и 3Logic Group объявили о партнёрстве 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
26.03.2015 Softline стала поставщиком облачного решения EMC VSPEX 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Гринцевич Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 6
Dell EMC 5027 1
Huawei 3933 1
Lenovo Group 2292 1
Intel Corporation 12197 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Крок - Croc 1777 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Legrand 77 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Ланит Интеграция 190 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Амтел-Сервис 36 1
Специальные технологии 65 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 1
Моноблок - Monoblock PC 930 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 327 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Dell EMC VNX 42 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
Linux OS 9937 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
FreePik 981 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 1
Карпинский Алексей 42 1
Головачев Михаил 20 1
Вирцер Евгений 38 1
Трошин Сергей 3 1
Литвинов Игорь 10 1
Соколюк Валерий 31 1
Семынин Дмитрий 4 1
Карпов Алексей 24 1
Тищенко Андрей 13 1
Мамров Алексей 1 1
Шапошников Андрей 14 1
Корсаков Виктор 6 1
Stolarski Kuba - Столарски Куба 8 1
Каплий Сергей 6 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайн 5 1
Мирзоев Мурад 20 1
Шпак Василий 223 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Аренда 2416 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews AWARDS - награда 519 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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