Гринцевич Сергей
Гринцевич Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Головачев Михаил 20 1
|Вирцер Евгений 38 1
|Трошин Сергей 3 1
|Литвинов Игорь 10 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Семынин Дмитрий 4 1
|Карпов Алексей 24 1
|Тищенко Андрей 13 1
|Мамров Алексей 1 1
|Шапошников Андрей 14 1
|Корсаков Виктор 6 1
|Stolarski Kuba - Столарски Куба 8 1
|Каплий Сергей 6 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайн 5 1
|Мирзоев Мурад 20 1
|Шпак Василий 223 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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