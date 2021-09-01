Softline и 3Logic Group объявили о партнёрстве

Глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline и многопрофильная ИТ-компания 3Logic Group объявили о партнёрстве. В рамках совместной работы компании начали реализацию проектов по импортозамещению.

3Logic Group является российским дистрибутором и производителем вычислительной техники. Компания разрабатывает и производит серверные системы, ноутбуки, моноблоки и настольные ПК, в том числе на базе российских процессоров. Продукция компании под собственной торговой маркой «Гравитон» входит в реестр Минпромторга, что даёт право предлагать данную вычислительную технику в государственный сектор и компаниям с государственным участием. Партнёрство позволит Softline расширить портфель решений в рамках импортозамещения.

«Компания Softline глубоко вовлечена в процесс импортозамещения. Рынок отечественного аппаратного обеспечения динамично развивается, и мы, безусловно, рады сотрудничеству с такой перспективной компанией как 3Logic Group. Производитель начал продвигать продукты собственного выпуска не так давно, но уже добился определённых успехов на рынке. Softline возлагает надежды на плодотворное сотрудничество с вендором, особенно в условиях растущего спроса на российскую вычислительную технику», — отметил Сергей Гринцевич, руководитель департамента развития перспективных технологий и решений Softline.

«Вычислительная техника под торговой маркой «Гравитон» сопоставима по качеству с мировыми аналогами. Продукция создаётся нами с учётом запросов российских заказчиков и отвечает всем требованиям импортозамещения. Можно смело утверждать, что 3Logic Group является технологическим подрядчиком цифровой России. Включение наших продуктов в линейку решений Sofline даст обеим компаниям дополнительный импульс для роста. Мы уверены, что это взаимовыгодное и успешное партнёрство», — сказал Сергей Трошин, руководитель департамента проектных продаж 3Logic Group.