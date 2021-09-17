Softline и «Рэйдикс» займутся совместным продвижением ПО RAIDIX

Softline и «Рэйдикс» объявляют о партнёрстве. Компании займутся совместным продвижением ПО RAIDIX. Softline начала подготовку к реализации проектов по поставке и техническому сопровождению программных продуктов на отечественном рынке.

В обеих компаниях с оптимизмом смотрят на перспективы сотрудничества. Решения RAIDIX уже более 10 лет успешно применяют для построения СХД в крупных корпоративных и государственных инфраструктурах в России и по всему миру. Компания Softline, в свою очередь, обладает почти тридцатилетним опытом успешной работы на глобальном уровне и пользуется заслуженной репутацией лидеров рынка. Сочетание этих факторов позволяет рассчитывать на успешное взаимовыгодное партнёрство.

«Репутация компании на рынке и техническая экспертиза — главные факторы, на которые мы ориентируемся при выборе партнёров. Имя Softline говорит само за себя. Сотрудничество с коллегами, за плечами которых многолетний опыт работы и сотни успешных кейсов, включающих самые амбициозные проекты по цифровой трансформации, станет для нас ещё одним шагом вперёд. Уверен, что благодаря нашему партнёрству бренд RAIDIX укрепит лидерство в сегменте ПО для систем хранения данных», — комментирует руководитель группы по работе с партнёрами РФ и СНГ «Рэйдикс» Виктор Корсаков.

«Высокотехнологичные и инновационные решения RAIDIX являются полностью отечественными разработками, которые включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Реестр российского программного обеспечения), что позволяет снизить зависимость заказчиков от импортной продукции. Компания “Рэйдикс” успешно зарекомендовала себя на мировом рынке и остаётся одним из лидеров по разработке программно-определяемых систем хранения данных, в том числе за счет гибкости системы, которая позволяет максимально производительно работать как с жесткими дисками, так и с SSD на оборудовании множества лидирующих российских и зарубежных производителей», — подчеркивает Сергей Гринцевич, руководитель департамента развития перспективных технологий и решений Softline.