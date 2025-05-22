Получите все материалы CNews по ключевому слову
Каплий Сергей
УПОМИНАНИЯ
Каплий Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 300 1
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Козлов Михаил 175 2
|Путин Владимир 3239 1
|Симаков Олег 113 1
|Скляров Дмитрий 63 1
|Анисимов Константин 36 1
|Шевченко Владимир 148 1
|Аншина Марина 78 1
|Безкоровайный Денис 15 1
|Stolarski Kuba - Столарски Куба 8 1
|Соловьев Владимир 107 1
|Литвинов Игорь 10 1
|Карпов Алексей 24 1
|Иванов Сергей 388 1
|Тищенко Андрей 13 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Вирцер Евгений 39 1
|Степанов Антон 69 1
|Фингерт Александр 6 1
|Крючков Максим 9 1
|Ларин Юрий 11 1
|Князев Алексей 10 1
|Шапошников Андрей 14 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Головачев Михаил 20 1
|Семынин Дмитрий 4 1
|Мамров Алексей 1 1
|Гринцевич Сергей 6 1
|Герасимов Александр 43 1
|Рудаков Денис 31 1
|Корчагин Руслан 23 1
|Савченко Владимир 13 1
|Брызгалов Александр 11 1
|Ермишкин Михаил 4 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайн 5 1
|IDC - International Data Corporation 4919 2
|Gartner - Гартнер 3572 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
|Forrester Research 823 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
|РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.