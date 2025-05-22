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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175078
ИКТ 13639
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Каплий Сергей


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Суперкомпьютер на основе сервера Crusader установили в Ярославском техническом университете 1
14.12.2021 Step Logic поможет госорганам в импортозамещении 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
28.08.2015 Конференция CNews «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
26.08.2015 «Стэп Лоджик» примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2015: Антикризисный рост» 1
19.08.2015 «Стэп Лоджик» примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2015: Антикризисный рост» 1
14.10.2011 Блеск и нищета российских "облаков": объясняем противоречия 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Каплий Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 174 6
IBM - International Business Machines Corp 9470 3
Huawei 4017 2
Softline - Софтлайн 2969 2
Lenovo Group 2307 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 526 2
Microsoft Corporation 24843 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
Eltex - Предприятие Элтекс 161 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Apple Inc 12264 1
Kingston Technology 198 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
Yandex - Яндекс 7695 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 1
Крок - Croc 1785 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2052 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Citrix Systems 821 1
Broadcom - VMware 2404 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5028 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Intel Corporation 12308 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1285 1
Google LLC 11940 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1117 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1334 1
Cisco Systems 5153 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 165 1
Check Point Software Technologies 769 1
Fortinet 393 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 644 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
ICL ГК 406 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
iCore - Ай Ко ЗАО 57 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
РосЭко 5 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
Единая Россия - Политическая партия 300 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6307 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8340 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2887 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12869 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11375 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3318 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16357 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11871 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2228 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 788 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4138 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4871 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1110 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4097 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7433 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7532 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2990 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2594 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9641 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9538 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4296 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1246 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11714 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1949 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21174 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3003 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6863 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 2
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Intel x86 - архитектура процессора 1904 1
Microsoft Azure 1427 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 1
Microsoft Office 365 954 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Parallels Automation 45 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Apple iPhone 6 4863 1
Apple Keynote 63 1
Козлов Михаил 175 2
Путин Владимир 3239 1
Симаков Олег 113 1
Скляров Дмитрий 63 1
Анисимов Константин 36 1
Шевченко Владимир 148 1
Аншина Марина 78 1
Безкоровайный Денис 15 1
Stolarski Kuba - Столарски Куба 8 1
Соловьев Владимир 107 1
Литвинов Игорь 10 1
Карпов Алексей 24 1
Иванов Сергей 388 1
Тищенко Андрей 13 1
Соколюк Валерий 31 1
Вирцер Евгений 39 1
Степанов Антон 69 1
Фингерт Александр 6 1
Крючков Максим 9 1
Ларин Юрий 11 1
Князев Алексей 10 1
Шапошников Андрей 14 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 1
Карпинский Алексей 42 1
Головачев Михаил 20 1
Семынин Дмитрий 4 1
Мамров Алексей 1 1
Гринцевич Сергей 6 1
Герасимов Александр 43 1
Рудаков Денис 31 1
Корчагин Руслан 23 1
Савченко Владимир 13 1
Брызгалов Александр 11 1
Ермишкин Михаил 4 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайн 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3080 3
Армения - Ереван 204 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 2
Россия - СФО - Омская область 697 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 1
Земля - планета Солнечной системы 10462 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1617 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 1
Израиль 2752 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5915 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 2
Аренда 2485 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11219 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5705 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2200 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1513 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3090 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 309 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10154 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1771 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6408 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2386 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2337 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9040 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7926 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4997 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4774 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
Intelligent Enterprise 27 1
IDC - International Data Corporation 4919 2
Gartner - Гартнер 3572 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
Forrester Research 823 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
CNews AWARDS - награда 525 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2064 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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