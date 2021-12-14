Step Logic поможет госорганам в импортозамещении

Step Logic разработал комплекс типовых решений для создания ИТ-инфраструктуры в региональных органах государственной власти на базе оборудования и софта, включенных в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и «Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации». В состав программно-аппаратного комплекса вошли продукты ведущих российских производителей: «Аквариус», «Ситроникс», ICL, «Аэродиск», Yadro, «Элтекс», Communigate, Astra Linux, «Байкал электроникс», Avanpost, Dr.Web, Group-IB, Indeed, InfoWatch, Kaspersky, Positive Technologies, Katusha, «Р-7 офис», «Мой офис».

Предлагаемый комплекс дает возможность реализовать требования по импортозамещению в объемах, необходимых конкретному заказчику на текущий момент: от обновления персональных компьютеров, офисного софта, службы каталога, почты, мессенджеров, средств коллективной работы и централизованной печати до модернизации систем виртуализации, удаленных рабочих мест и резервного копирования. Основой решений являются отечественные серверные и пользовательские операционные системы. Для защиты от киберугроз и обеспечения соответствия нормативным требованиям для государственных информационных систем в программно-аппаратном комплексе предустановлены системы информационной безопасности.

Внедрение решений позволит осуществить миграцию существующих информационных систем и сервисов на обновленную инфраструктуру с полным сохранением ее функциональных возможностей. В результате на отечественные ИТ-продукты будет переведено 90% рабочих мест. При этом срок реализации проекта составит всего четыре месяца, так как все решения уже готовы и протестированы в собственной лаборатории Step Logic.

Кардинальный переход на новые решения всех уровней ИТ-инфраструктуры создает повышенную нагрузку на службу эксплуатации и может привести к сбоям в работе организации. Чтобы избежать негативных последствий, Step Logic предлагает услуги экспертной сервисной поддержки внедренных систем и сервисов в течение последующих трех лет, а также проводит обучение системных администраторов и пользователей заказчика.

«При реализации проектов по импортозамещению в органах власти и местного самоуправления крайне важно обеспечить пользователям бесшовный переход на новые решения, бережно относиться к их опыту и навыкам работы с вычислительной техникой. Поэтому мы тщательно планируем задачи миграции данных и запуска новинок, а при необходимости сохранить узкоспециализированный софт обеспечиваем его совместимость с внедряемыми решениями», – сказал директор департамента вычислительных систем Step Logic Сергей Каплий.

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О компании Step Logic

Step Logic 29 лет предоставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции. Штат – более 600 сотрудников, офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов, сертифицированных ведущими мировыми производителями: APC by Schneider Electric, Avaya, Check Point, Cisco Systems, Crestron, Dell Technologies, Extron, Fortinet, HPE, Huawei, IBM, Juniper Networks, Lenovo, Microsoft, Polycom, Unify и другие. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также полный комплекс услуг по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.