Суперкомпьютер на основе сервера Crusader установили в Ярославском техническом университете

Суперкомпьютер для обучения ИИ-моделей появился в Ярославском государственном техническом университете. Применение современных вычислительных мощностей дает вузу возможность работать с данными и увеличить скорость их обработки. Проект реализовала команда системного интегратора Step Logic с использованием серверов Crusader от 3Logic Group. Об этом CNews сообщили представители Step Logic.

Для создания суперкомпьютера был выбран сервер Crusader HPC Squire 4245R — это топовая модель для высокопроизводительных вычислений (HPC). Он подходит для выполнения научных расчетов и симуляций, анализа больших данных и разработки моделей искусственного интеллекта в отраслях, приоритетных для университета: химия, транспорт, строительство, автомобилестроение.

Сервер оснащен многоядерными процессорами четвертого поколения, что позволяет запускать многопоточные задачи. В нем установлено четыре графических ускорителя, 1 ТБ оперативной памяти, дисковая подсистема 40 ТБ на базе NVMe, четыре высокоскоростных сетевых интерфейсов 10 Гбит/с.

«Мы использовали технологию виртуализации и контейнеризации для организации на базе данного сервера удобной инфраструктуры, на которой можно решать самые разные кейсы. Ресурсы сервера могут быть объединены для решения одной сложной и требовательной задачи, либо разделены для выполнения нескольких вычислений параллельно. Стоит упомянуть, что сервер построен на базе современных энергоэффективных технологий и не требует специализированных энергоемких помещений для размещения», – отметил Сергей Каплий, директор департамента вычислительных систем Step Logic.

Суперкомпьютер – специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования. По тесту Linpack теоретическая производительность суперкомпьютера в ЯГТУ – не менее 100 TFLOPS. А при вычислениях с половинной точностью (FP16), что является типовым применением для задач ИИ, – не менее 7000 TFLOPS. Таким образом, по своим вычислительным способностям он может войти в топ-50 суперкомпьютеров России.

Суперсервер повысит эффективность работы специалистов центра инженерных разработок ЯГТУ, которые занимаются созданием комплектующих для промышленности. Системы интеллектуального анализа данных могут быть использованы для решения задач на основе технологий ИИ, компьютерного зрения, машинного обучения, а также создания цифровых моделей приборов, макетов и проектов.

«Мы видим за последний год всплеск интереса к технологиям ИИ и постоянно поставляем серверы под эти задачи. Они включают до восьми мощных GPU-ускорителей, высокопроизводительный центральный процессор, высокий объем ОЗУ и скоростную дисковую подсистему. В Ярославском техническом университете работают серверы Crusader серии HPC. Практика показала, что оборудование Crusader поддержало эффективную работу перспективного проекта», — сказал Андрей Головских, технический руководитель направления серверного оборудования Crusader компании 3Logic Group.

«Суперсервер открывает новые возможности моделирования и обучения систем ИИ. Например, он позволяет смоделировать работу изделий, которые разрабатываются в рамках проектов по импортозамещению, что сокращает затраты, т.к. не требует производства опытных образцов. С появлением суперсервера мы сможем максимально быстро создать целые программные комплексы на базе искусственного интеллекта, которые будут точечно выявлять ошибки, брак или нарушения норм технологического процесса», — отметила ректор ЯГТУ Елена Степанова.

Ранее университет получил грант Минпромторга России на создание центра инженерных разработок. Современный суперсервер был внедрен как продолжение проекта комплексного наращивания материально-технической базы вуза.