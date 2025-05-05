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Степанова Елена
Степанова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Capital 148 1
|Runa Capital 158 1
|Роснефть - РН-Сызранский НПЗ - Сызранский нефтеперерабатывающий завод 5 1
|Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1322 1
|MariaDB - SkySQL 42 1
|Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 596 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148058 2
|Финляндия - Эспоо 12 1
|Швеция - Королевство 3641 1
|Украина 7658 1
|Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
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