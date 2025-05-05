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Степанова Елена



05.05.2025 Химики ТПУ объяснили аномалию «светящихся» молекул-олигомеров для создания гибких дисплеев 1
26.02.2015 Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 1
31.07.2009 Softaks поставил ПО «Лаборатории Касперского» для Сызранского НПЗ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Степанова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Jelastic 27 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Nginx - Энджайникс 172 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Oracle - MySQL AB 35 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5011 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 414 1
Oracle Corporation 6753 1
Intel Capital 148 1
Runa Capital 158 1
Роснефть - РН-Сызранский НПЗ - Сызранский нефтеперерабатывающий завод 5 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30392 2
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1322 1
MariaDB - SkySQL 42 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 596 1
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Голубчик Сергей 2 1
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Axmark David - Аксмарк Дэвид 7 1
Панченко Иван 149 1
Сигаев Федор 18 1
Коротков Александр 11 1
Сушкевич Антон 67 1
Бартунов Олег 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 148058 2
Финляндия - Эспоо 12 1
Швеция - Королевство 3641 1
Украина 7658 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1980 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1189 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14003 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7885 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357519, в очереди разбора - 758134.
Создано именных указателей - 174017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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