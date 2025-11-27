Step Logic внедряет ИИ для безопасной работы с корпоративными данными

Step Logic объявила о запуске новое направления по внедрению и настройке безопасных корпоративных систем искусственного интеллекта. Расширение портфеля стало ответом на стремительный рост интереса к технологиям искусственного интеллекта и потребность российских компаний защищать свои данные при работе с ИИ.

Согласно отчету Research Nester, мировой рынок корпоративного ИИ достигнет $98 млрд в 2025 г. и превысит $550 млрд к 2035. Рост объясняется не столько новизной технологий, сколько переходом компаний от пилотов к массовому промышленному внедрению. ИИ всё чаще используется не для «проб и экспериментов», а для стандартной автоматизации бизнес-функций — аналитики, обработки данных, поддержки процессов и принятия решений. В российских реалиях тренд подтверждается масштабным ростом спроса. По данным Smart Ranking рынок ИИ в России по итогам 2025 г. вырастет на 25 – 30% и составит около 1,9 трлн руб.

Сегодня ИИ перестал быть экспериментом — он стал стандартным рабочим инструментом. Большинство российских компаний используют генеративные модели для автоматизации задач и повышения эффективности сотрудников. Однако рост популярности облачных сервисов несет риски: от утечки данных до нарушения требований законодательства. Запретить сотрудникам пользоваться нейросетями невозможно, поэтому компаниям требуется безопасная альтернатива привычным публичным ИИ-сервисам.

Step Logic предлагает переход на корпоративный ИИ, развернутый внутри защищенного контура предприятия. Такое решение позволяет сохранить удобство генеративных моделей и при этом полностью контролировать обработку данных. Встраивание ИИ в ядро корпоративной инфраструктуры обеспечивает высокий уровень безопасности и открывает путь к созданию внутренних интеллектуальных сервисов.

Необходимость перехода на единую корпоративную ИИ-платформу — это не только вопрос информационной безопасности. Генеративный ИИ способен ускорить анализ данных, автоматизировать рутинные процессы и повысить производительность специалистов. Современные корпоративные модели поддерживают мультиагентный принцип работы, когда несколько специализированных ИИ-агентов совместно решают сложные задачи, распределяя роли и усиливая друг друга. Например, внутренние ИИ-ассистенты могут готовить протоколы совещаний, извлекать знания из корпоративных баз, выполнять умный поиск и операционные команды, анализировать риски для принятия эффективных решений и многое другое. Инструмент будет полезен в цифровом маркетинге – ИИ анализирует поведение пользователей сайта или мобильного приложения, выявляет паттерны и готовит таргетированные офферы. Для компаний внедрение корпоративного ИИ – важный шаг в цифровой трансформации и переход от накопления данных к их интеллектуальной обработке.

Команда Step Logic уже использует ИИ в собственных продуктах, включая систему анализа рисков информационной безопасности Step SDL. Наработанный опыт и партнерство с разработчиками современных генеративных ИИ-платформ позволяют обеспечить быстрое и безопасное развертывание корпоративного ИИ в инфраструктуре заказчика, адаптированного под его конкретные задачи.

Сергей Каплий, директор департамента вычислительных систем Step Logic, сказал: «Скорость обработки данных станет ключевым конкурентным преимуществом для компаний, использующих собственные ИИ-решения внутри корпоративного контура. Важно, что модели можно дообучить на уникальных данных бизнеса, повышая точность даже в сложных отраслевых задачах. Максимальная отдача от ИИ достигается только после тонкой настройки под нужды предприятия: чтобы генерировать корректные и релевантные ответы, модели требуют адаптации и дополнительного обучения. Наша команда сопровождает весь цикл внедрения корпоративного ИИ: начиная с анализа бизнес-процессов и заканчивая настройкой мультиагентных систем, способных автономно распределять задачи и усиливать друг друга. Мы исходим из того, что никто лучше заказчика не знает собственные процессы. Поэтому настройки и архитектура ИИ формируются в тесном взаимодействии со специалистами компании. Мы определяем направления, где использование AI-агентов даст максимальный эффект, а также дообучаем модели на данных заказчика, чтобы они точно работали с отраслевой спецификой. Такой подход позволяет создавать интеллектуальные цепочки обработки информации и автоматизировать задачи, которые ранее требовали участия экспертов».

Несмотря на то, что мультиагентные ИИ-системы становятся неотъемлемым элементом современного бизнеса, ИТ-инфраструктура многих предприятий пока не готова к растущим требованиям. Устаревшие платформы не обеспечивают необходимую производительность и гибкость для внедрения новых интеллектуальных компонентов. Команда Step Logic модернизирует инфраструктуру заказчика, подготавливая ее к эффективной работе с ИИ-нагрузками. Компания имеет опыт взаимодействия с ведущими производителями серверов для высокопроизводительных вычислений, а также практику внедрения такого оборудования на российском рынке, что позволяет реализовывать проекты любого масштаба.