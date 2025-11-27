Разделы

Бизнес
|

Step Logic внедряет ИИ для безопасной работы с корпоративными данными

Step Logic объявила о запуске новое направления по внедрению и настройке безопасных корпоративных систем искусственного интеллекта. Расширение портфеля стало ответом на стремительный рост интереса к технологиям искусственного интеллекта и потребность российских компаний защищать свои данные при работе с ИИ.

Согласно отчету Research Nester, мировой рынок корпоративного ИИ достигнет $98 млрд в 2025 г. и превысит $550 млрд к 2035. Рост объясняется не столько новизной технологий, сколько переходом компаний от пилотов к массовому промышленному внедрению. ИИ всё чаще используется не для «проб и экспериментов», а для стандартной автоматизации бизнес-функций — аналитики, обработки данных, поддержки процессов и принятия решений. В российских реалиях тренд подтверждается масштабным ростом спроса. По данным Smart Ranking рынок ИИ в России по итогам 2025 г. вырастет на 25 – 30% и составит около 1,9 трлн руб.

Сегодня ИИ перестал быть экспериментом — он стал стандартным рабочим инструментом. Большинство российских компаний используют генеративные модели для автоматизации задач и повышения эффективности сотрудников. Однако рост популярности облачных сервисов несет риски: от утечки данных до нарушения требований законодательства. Запретить сотрудникам пользоваться нейросетями невозможно, поэтому компаниям требуется безопасная альтернатива привычным публичным ИИ-сервисам.

Step Logic предлагает переход на корпоративный ИИ, развернутый внутри защищенного контура предприятия. Такое решение позволяет сохранить удобство генеративных моделей и при этом полностью контролировать обработку данных. Встраивание ИИ в ядро корпоративной инфраструктуры обеспечивает высокий уровень безопасности и открывает путь к созданию внутренних интеллектуальных сервисов.

Необходимость перехода на единую корпоративную ИИ-платформу — это не только вопрос информационной безопасности. Генеративный ИИ способен ускорить анализ данных, автоматизировать рутинные процессы и повысить производительность специалистов. Современные корпоративные модели поддерживают мультиагентный принцип работы, когда несколько специализированных ИИ-агентов совместно решают сложные задачи, распределяя роли и усиливая друг друга. Например, внутренние ИИ-ассистенты могут готовить протоколы совещаний, извлекать знания из корпоративных баз, выполнять умный поиск и операционные команды, анализировать риски для принятия эффективных решений и многое другое. Инструмент будет полезен в цифровом маркетинге – ИИ анализирует поведение пользователей сайта или мобильного приложения, выявляет паттерны и готовит таргетированные офферы. Для компаний внедрение корпоративного ИИ – важный шаг в цифровой трансформации и переход от накопления данных к их интеллектуальной обработке.

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?
Цифровизация

Команда Step Logic уже использует ИИ в собственных продуктах, включая систему анализа рисков информационной безопасности Step SDL. Наработанный опыт и партнерство с разработчиками современных генеративных ИИ-платформ позволяют обеспечить быстрое и безопасное развертывание корпоративного ИИ в инфраструктуре заказчика, адаптированного под его конкретные задачи.

Сергей Каплий, директор департамента вычислительных систем Step Logic, сказал: «Скорость обработки данных станет ключевым конкурентным преимуществом для компаний, использующих собственные ИИ-решения внутри корпоративного контура. Важно, что модели можно дообучить на уникальных данных бизнеса, повышая точность даже в сложных отраслевых задачах. Максимальная отдача от ИИ достигается только после тонкой настройки под нужды предприятия: чтобы генерировать корректные и релевантные ответы, модели требуют адаптации и дополнительного обучения. Наша команда сопровождает весь цикл внедрения корпоративного ИИ: начиная с анализа бизнес-процессов и заканчивая настройкой мультиагентных систем, способных автономно распределять задачи и усиливать друг друга. Мы исходим из того, что никто лучше заказчика не знает собственные процессы. Поэтому настройки и архитектура ИИ формируются в тесном взаимодействии со специалистами компании. Мы определяем направления, где использование AI-агентов даст максимальный эффект, а также дообучаем модели на данных заказчика, чтобы они точно работали с отраслевой спецификой. Такой подход позволяет создавать интеллектуальные цепочки обработки информации и автоматизировать задачи, которые ранее требовали участия экспертов».

Несмотря на то, что мультиагентные ИИ-системы становятся неотъемлемым элементом современного бизнеса, ИТ-инфраструктура многих предприятий пока не готова к растущим требованиям. Устаревшие платформы не обеспечивают необходимую производительность и гибкость для внедрения новых интеллектуальных компонентов. Команда Step Logic модернизирует инфраструктуру заказчика, подготавливая ее к эффективной работе с ИИ-нагрузками. Компания имеет опыт взаимодействия с ведущими производителями серверов для высокопроизводительных вычислений, а также практику внедрения такого оборудования на российском рынке, что позволяет реализовывать проекты любого масштаба.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники

Рост рынка ПАК заставляет вендоров пересматривать бизнес-модели

Вендор «Базис» объявил о намерении выйти на IPO

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще