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ОС «МСВСфера» и серверы «Инферит» (ГК Softline): новая эра отечественных корпоративных ИТ-решений

Российская ОС «МСВСфера» прошла тестирование на всей линейке серверов «Инферит Техника». Данный результат напрямую реализует стратегическую задачу ГК Softline по развитию комплексного портфеля собственных продуктов и услуг. Теперь представители российского бизнеса и государственные организации могут создавать полностью отечественные, высокопроизводительные и защищенные ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ОС «МСВСфера» 9, являясь альтернативой зарубежным системам уровня Enterprise Linux, обеспечивает высокую степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL и других системах этого класса. Это упрощает процесс миграции и позволяет заказчикам сохранить привычную инфраструктуру при переходе на отечественное ПО.

ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявляет о завершении тестирования совместимости операционной системы «МСВСфера» с широким спектром серверного оборудования собственного производства. Результаты испытаний подтвердили полную совместимость ОС со всеми ключевыми моделями серверов «Инферит Техника», что расширяет возможности для создания полностью отечественных ИТ-экосистем. Новые комплексные решения уже доступны для заказчиков. «Инферит» предлагает полный цикл услуг, включая консультации по выбору оптимальной конфигурации, установку, настройку и последующую техническую поддержку.

В ходе тестирования была подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» со следующими моделями серверов: Inferit RS1** R1G2D16, Inferit RS1** R1G2D24, Inferit RS2** R1G2D24, Inferit RS1** R1G3D32, Inferit RS2** R1G3D32, Inferit RS110.

Каждая из этих моделей предназначена для решения всех возможных задач в корпоративной среде – от обработки больших объемов данных до обеспечения высокой доступности критически важных приложений.

Подтвержденная совместимость открывает ряд возможностей для корпоративных клиентов:

– все комбинации ОС и серверов прошли тщательное тестирование, обеспечивая стабильную работу в реальных условиях эксплуатации;

– «МСВСфера» оптимизирована для максимально эффективного использования ресурсов серверов «Инферит»;

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– клиенты получают готовое решение, соответствующее всем требованиям по импортозамещению. Операционная система «МСВСфера Сервер» 9 – это полноценная альтернатива зарубежным операционным системам уровня Enterprise Linux, ее ключевое преимущество – высокая степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах этого класса, что значительно упрощает миграцию и позволяет организациям сохранить привычную инфраструктуру при переходе на отечественное ПО. Для удобства заказчиков была разработана утилита для полуавтоматической миграции между версиями «МСВСфера» и с других RHEL-совместимых ОС.

– единая техническая поддержка. Комплексное решение от одного производителя упрощает обслуживание и решение любых возникающих вопросов.

– гибкость конфигураций. Спектр совместимых моделей позволяет подобрать оптимальное решение для любых бизнес-задач.

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«Успешное завершение тестирования совместимости ОС “МСВСфера” с нашими серверными решениями – новый важный шаг к созданию полноценной экосистемы отечественных ИТ-продуктов, способных удовлетворить самые высокие требования корпоративных клиентов», – отметил руководитель департамента продуктовых решений «Инферит» (ГК Softline) Сергей Гринцевич.

«Мы не просто предлагаем совместимые продукты и развиваем собственную экосистему – мы создаем фундамент для цифровой трансформации российского бизнеса. Сочетание ОС “МСВСфера” и серверов “Инферит Техника” позволяет нашим клиентам строить инновационные, безопасные и эффективные ИТ-инфраструктуры, полностью соответствующие современным требованиям», – сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

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