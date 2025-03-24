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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ефимов Дмитрий


24.03.2025 Миллион россиян под ударом. В Keenetic гигантская утечка – хакеры украли огромные массивы паролей к Wi-Fi 1
06.12.2021 Департамент ГОЧСиПБ Москвы переходит на отечественные ИТ-решения 1
26.01.2015 NewTech оптимизирует процессы бизнес-планирования с помощью платформы Anaplan 1
13.06.2012 СХД или ЦОД? Бизнес колеблется 1
22.05.2012 Круглый стол CNews: «Рынок СХД: реалии и перспективы» 1
01.04.2009 «Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP 1
27.06.2005 В СЗТ избран совет директоров 1
24.09.2004 СЗТ избрал председателя совета директоров 1
21.09.2004 В СЗТ избран новый совет директоров 1
06.07.2004 В новый совет директоров СЗТ вошли 4 независимых директора 1
19.03.2004 Утверждены кандидатуры в совет директоров "Сибирьтелекома" 1
12.03.2004 Определены 23 кандидата в совет директоров СЗТ 1
12.03.2004 ЮТК определила кандидатов в совет директоров 1
09.03.2004 Определены кандидаты в состав совета директоров ОАО "ВолгаТелеком" 1
05.03.2004 "Дальсвязь" утвердила кандидатов в совет директоров 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Ефимов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1708 8
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 5
HP Inc. 5702 2
Аладата 2 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Broadcom - VMware 2390 1
МегаФон 9088 1
SAP SE 5308 1
Dell EMC 5038 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8813 1
Thoma Bravo - Anaplan 68 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
Ростелеком - Томсктелеком 13 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 1
SDS Fusion - СДС Фьюжн 2 1
Labware 5 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 3
AIG-Brunswick Capital Management 8 3
Автомир ГК 42 2
Разгуляй 40 2
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2841 1
ГПБ - Газпромбанк 1096 1
Альфа-Банк 1785 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 489 1
ПСБ - Промсвязьбанк 861 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Stada 25 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
Протон ООО 2 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Интерфинкапитал УК 2 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 114 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Тануки 19 1
Тайгер Секьюритиз 1 1
Миэль ГК 38 1
UBS AG - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 34 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 26 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 83 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
Arbat Equity Arbitrage Fund Limited 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
Правительство Москвы - ГОЧСиПБ Москва - Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы 2 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1869 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9526 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10859 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6753 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 141 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13462 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1397 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 794 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8243 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2817 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2953 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3991 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24474 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6728 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28096 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11760 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1282 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14017 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12896 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2586 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1933 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6217 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 310 1
Контроллинг 100 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 878 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1203 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 4
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 2
NetApp E-Series СХД 84 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
HPE 3PAR 102 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 1
FreePik 1071 1
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Орлов Сергей 28 1
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Мартышков Сергей 1 1
Михайлов Олег 23 1
Никулин Анатолий 19 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3118 1
Европа 21856 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1350 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2701 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 5
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 403 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 3
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5915 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2780 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4421 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4080 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7710 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5086 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 736 1
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Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1283 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3471 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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