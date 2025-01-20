GMP Good Manufacturing Practice Надлежащая производственная практика
GMP (Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика) – международный стандарт, который устанавливает требования к производству и контролю качества лекарственных средств для человека и животных.
GMP и организации, системы, технологии, персоны:
|IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
|Российский клуб финансовых директоров 28 1
|Кардаш Евгений 3 2
|Петунин Алексей 58 2
|Сокольская Людмила 10 2
|Баринов Евгений 2 1
|Коноплев Евгений 1 1
|Истомин Константин 56 1
|Боровик Алла 1 1
|Кудрявцев Максим 41 1
|Петухов Максим 12 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Григорьева Мария 25 1
|Симонов Илья 12 1
|Быков Сергей 20 1
|Даванков Владислав 10 1
|Борисов Александр 36 1
|Агарков Алексей 11 1
|Ермаков Андрей 2 1
|Роднянский Евгений 6 1
|Пантелеев Евгений 6 1
|Шотова Ирина 3 1
|Лукин Сергей 3 1
|Ефимов Дмитрий 14 1
|Денисова Наталья 8 1
|Сапожников Никита 5 1
|Кириллов Сергей 9 1
|Карпов Федор 1 1
|Гаврилова Оксана 1 1
|Макаркина Татьяна 1 1
|Антоненкова Анастасия 1 1
|Нигматуллин Руслан 4 1
|Бойко Владимир 1 1
|Пяцкий Геннадий 1 1
|Тевелева Галина 1 1
|Мелик-Еганов Георгий 1 1
|Мелик-Гусейнов Давид 2 1
|Рынсков Олег 1 1
|Феркович Виктор 1 1
|Архангельская Елена 2 1
|Сахарова Полина 1 1
|Самоцветов Ростислав 1 1
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