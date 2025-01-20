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GMP Good Manufacturing Practice Надлежащая производственная практика


GMP (Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика) – международный стандарт, который устанавливает требования к производству и контролю качества лекарственных средств для человека и животных.


20.01.2025 Выручка компании Utrace выросла на 64% 1
25.06.2024 В Сеченовском университете разработали VR-тренажер-симулятор для обучения будущих фармацевтов 1
05.07.2023 Utrace запустила систему маркировки БАДов в «Италфармако» 1
23.09.2022 «Инфосистемы джет» обеспечила Институт ядерной медицины клиники академика Ройтберга ИТ-инфраструктурой 1
02.09.2022 Производитель «Мирамистина» и Directum RX «растворяют» бумажный документооборот 1
01.06.2022 «Переходя — переходи». Импортозамещение по проторенной дорожке 2
27.11.2018 IBS помогла «Свободе» повысить качество автоматизации бизнес-процессов на базе решения «1С» 1
04.09.2018 «Валента Фарм» и «КРОК» анонсировали приложение дополненной реальности для фармрынка 2
25.05.2018 Faberlic и 1С подписали меморандум о сотрудничестве в области развития ERP-решений 1
22.12.2017 «Нанолек» сократила время на логистику продукции с помощью SAP ERP 1
17.10.2017 «Р-Фарм» внедрила SAP ERP в производство современных лекарственных средств 1
13.10.2016 «Бион» перешла на ECM-платформу Directum 1
04.10.2016 «Макиз-Фарма» рассчитывает индивидуальные KPI сотрудников с помощью BioLink BioTime 1
13.07.2016 Navicon внедрил CRM-систему в «Р-Фарм» 2
03.03.2016 «Р-Фарм» подтвердила компетенции Navicon в фармацевтической отрасли 2
01.03.2016 Solopharm оптимизировала печатные процессы с установкой решений от Xerox 1
09.02.2016 Xerox продемонстрирует в России ЦПМ Versant 80 с опцией печати на длинном формате 1
30.09.2015 «Полисан» перешла на новую версию платформы Docsvision 2
22.05.2014 «Полисан» перешла на Infor LN при поддержке GMCS 1
14.03.2014 «АстраЗенека Россия» автоматизирует процессы производства лекарственных препаратов на базе SAP ERP 2
03.07.2013 «ПОЛИСАН»: от частных доработок к отраслевому решению 1
02.06.2013 Евгений Кардаш - Мы сохранили численность управленцев при 5-кратном росте производства 1
17.05.2013 В Москве пройдет форум финансовых директоров фармацевтического бизнеса Pharma CFO 2013 1
19.09.2012 «Полисан» создает систему управления производством лекарственных средств на базе Infor10 ERP Enterprise 1
01.04.2009 «Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP 1
03.10.2007 IBS построила КИСУ для Novartis Consumer Health 1
09.06.2007 «Аконит» запустил «1С:Предприятие 8» на 250 рабочих местах 1
19.04.2007 «Гедеон Рихтер-РУС»: 3 года работы в СЭД PayDox 1
21.02.2007 Национальная библиотека Карелии закупает компьютеры 1
07.02.2007 В Великобритании создается геостационарный микроспутник 1
09.02.2006 "Полисан" внедрил SSA ERP (Baan) 1
10.06.2005 "Гедеон Рихтер-Рус" автоматизирует документооборот 1
16.08.2002 Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды" 1

Публикаций - 33, упоминаний - 39

GMP и организации, системы, технологии, персоны:

8213 7
SAP SE 5276 5
Максима ГК - GMCS 359 5
Infor - infor business AG 240 4
Directum - Директум 1089 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Xerox 1139 2
Navicon - Навикон 284 2
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 2
Utrace - Ютрэйс 39 2
Крок - Croc 1777 1
Accenture plc 682 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Microsoft Corporation 24623 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 37 1
Akelon - Акелон 31 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Галактика ИТ - Экспертный центр 19 1
Ingate Digital Agency - Ingate Development 13 1
Галактика про 2 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 17 1
Versant 15 1
msg Plaut - Plaut Consulting - Плаут Консалтинг 6 1
YSoft 14 1
Labware 5 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 6
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 3
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 2
Фармстандарт АО 40 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
Stada 25 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 29 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Герофарм - Geropharm 10 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 21 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
Наукоград - технопарк 134 1
Stada - Макиз-Фарма 3 1
Lab&Pharma - Лаб&Фарма - Фарм Лаб 1 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
ОРФЕ 5 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 21 1
Бион 7 1
Аконит НПО 14 1
Фармация 11 1
Italfarmaco - Италфармако - ИТФ 3 1
Федеральное казначейство России 1772 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 210 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 3
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 375 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 3
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 273 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 839 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 2
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 79 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Маркировка - Marking 1054 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 5
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 4
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
Paybot - PayDox 42 2
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 2
Utrace Hub - Track&Trace-решение 29 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Intel Celeron - Серия процессоров 963 1
YSoft SafeQ 26 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Navicon Pharma BI 20 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Navicon Pharma CRM 12 1
Directum Jazz 38 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
Directum СЭД - ECM-система 293 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 11 1
BioLink BioTime 65 1
BioLink FingerPass 47 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 71 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 98 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 313 1
SSTL GMPT - Geostationary Minisatellite Platform Transferred 2 1
Seiko Epson Perfection 27 1
Seiko Epson LX - серия матричных принтеров 2 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 6 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 1
Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
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