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Бахрушина Елена
|17.02.2025
|В Сеченовском университете разработали веб-тренажер для обучения студентов работе на высокоэффективном жидкостном хроматографе 1
|25.06.2024
|В Сеченовском университете разработали VR-тренажер-симулятор для обучения будущих фармацевтов 1
Бахрушина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 169 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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