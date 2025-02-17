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В Сеченовском университете разработали веб-тренажер для обучения студентов работе на высокоэффективном жидкостном хроматографе

Сотрудники кафедры фармацевтической и токсикологической химии имени А.П. Арзамасцева Института фармации имени А.П. Нелюбина Первого МГМУ совместно с отраслевыми экспертами разработали новый цифровой продукт - компьютерную программу «Высокоэффективная жидкостная хроматография: LMS-тренажер». Программа поможет будущим провизорам, биотехнологам, а также студентам технических и химических вузов научиться проводить хроматографический анализ (метод разделения и анализа сложных смесей веществ) на специализированном дорогостоящем оборудовании - высокоэффективном жидкостном хроматографе. Это оборудование сегодня широко используется в фармацевтической промышленности - для контроля качества лекарств и многих других сферах. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

В отличие от уже существующих VR-тренажеров, веб-программ и приложений для мобильных устройств, применяющихся для обучения высокоэффективной жидкостной хроматографии, созданный в Сеченовском университете цифровой продукт визуализирует всю работу специалиста-аналитика – от момента приготовления аналитической пробы, эксплуатации хроматографа, работы с ПО, до расшифровки хроматограмм и написания отчетов. Как рассказала доцент кафедры фармацевтической технологии Института фармации имени А.П. Нелюбина, руководитель проекта Центра компетенций по фармации и биотехнологии Елена Бахрушина, программное обеспечение тренажера полностью повторяет ПО основных современных хроматографов, использующееся для получения хроматограмм и работы с ними. Это дает возможность студентам сразу после обучения применять полученные знания на практике. А графика высокого уровня, основанная на съемках современной, полностью оснащенной лаборатории камерой 360°, позволяет обучающимся полностью погрузиться в будущую профессию. Программа работает как на ПК, так и на мобильных устройствах.

LMS-тренажер работает в двух режимах – обучающем, где доступны видео-материалы и всплывающие подсказки, и в экзаменационном. Студентам предлагаются на выбор несколько кейсов, посвященных анализу фармакопейных активных субстанций, для тренировки и прохождения. Полный цикл обучения, включая видео-материалы и тренировки, занимает около восьми часов. Если во время экзамена пользователь допустит критическую ошибку, то его придется проходить с начала. Студентов, успешно прошедших программу, допускают к практике на реальных хроматографах, которыми оснащены лаборатории кафедр Института фармации Сеченовского университета.

Программа предназначена для широкого круга пользователей – не только обучающихся по специальностям «Фармация», «Биотехнология», но и студентов технических и химических вузов, которые будут использовать в своей работе хроматографический анализ. В дальнейшем обновленные версии программы будут содержать повышенный уровень сложности. Это позволит использовать тренажер и для обучения молодых специалистов, повышения их квалификации и проведения профессиональных олимпиад.

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«Наш тренажер будет полезен всем, кто хотел бы связать свою будущую профессиональную деятельность с областью фармацевтической и химической аналитики, поскольку метод высокоэффективной жидкостной хроматографии сегодня - самый востребованный в мире, - сказала Елена Бахрушина. – Успешное прохождение LMS-тренажера и сдача экзамена может свидетельствовать о готовности обучающегося к работе, что положительно скажется на его возможностях трудоустройства в выбранной области».

В ноябре 2024 г. обучающий тренажер уже внедрили в программу дополнительного профессионального образования «Высокоэффективная жидкостная хроматография: LMS-система», рассчитанную на 36 академических часов. Впервые обучение по ней прошли магистранты и аспиранты Института фармации Сеченовского университета. В 2025 г. в Центре компетенций по фармации и биотехнологии Института фармации планируется полномасштабный запуск ДПО для всех желающих студентов Первого МГМУ и партнеров университета.

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