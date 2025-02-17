Фармация
Фармация и организации, системы, технологии, персоны:
|Тотров Олег 1 1
|Битаров Кирилл 5 1
|Ендовицкий Дмитрий 5 1
|Дрейгер Павел 40 1
|Гусев Александр 36 1
|Харников Константин 1 1
|Сахарова Полина 1 1
|Бахрушина Елена 1 1
|СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 1
|ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 166 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.