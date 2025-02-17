Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168741
ИКТ 13126
Организации 10287
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25102
Персоны 72050
География 2746
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 843

Фармация



17.02.2025 В Сеченовском университете разработали веб-тренажер для обучения студентов работе на высокоэффективном жидкостном хроматографе 1
25.06.2024 В Сеченовском университете разработали VR-тренажер-симулятор для обучения будущих фармацевтов 1
13.12.2022 Sitronics Group и ВГУ начали сотрудничество в сфере цифровых технологий 1
07.03.2019 «Ростелеком» предоставил цифровые услуги аграриям Северной Осетии 1
29.07.2015 «Спутник» добавил к поиску по лекарствам более 300 аптек 1
15.04.2014 Обновленный троян BackDoor.Dande заразил компьютеры 400 аптек на юге России 1
05.04.2013 Март 2013: рост числа заражений троянами-шифровальщиками в Европе и появление рекламных троянов для Mac OS X 1
05.07.2012 Троян BackDoor.Dande инфицировал свыше 2,8 тыс. компьютеров фармацевтических компаний 1
20.12.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2011 года 1
28.03.2011 «Спарго Технологии» автоматизирует аптечную сеть «Фармация» в Ленинградской области с помощью «еФарма2» 1
07.04.2008 Сеть аптек «Фармация» автоматизирована на базе ПП «Парус» 1
08.07.2002 Cisco Systems и call-центр "Горячие линии" подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Фармация и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1256 3
8259 3
Microsoft Corporation 24662 2
Ростелеком 9739 1
Cisco Systems 5120 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Протек - Спарго Технологии 14 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Парус Корпорация 552 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Версател 10 1
Google LLC 11821 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Netscape Communications Corporation 421 1
ИНПРО - INPRO 11 1
Самсон-Фарма 7 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Социальные гарантии 36 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2518 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1384 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 165 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 113 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 82 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Правительство Москвы - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы 9 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3084 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12692 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 778 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12799 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16188 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1490 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8602 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3841 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7439 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 845 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11086 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1969 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 240 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2174 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 757 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8054 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4045 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8497 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5397 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2948 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9212 1
Google Android устройства-девайсы 723 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24552 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4035 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9354 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5038 1
Катрен НПК - WinPrice 3 3
Microsoft Windows 15717 2
Спарго Технологии - еФарма 11 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Все Аптеки 18 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Google Android 14051 1
Apple Safari - браузер 856 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Apple macOS 2074 1
Google Chrome - браузер 1567 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Opera Browser - Браузер 1022 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
Dr.Web CureIt! 38 1
Microsoft Windows System32 25 1
EA Origin 179 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1427 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
Microsoft Windows Registry - Microsoft Windows Реестр 51 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 59 1
Тотров Олег 1 1
Битаров Кирилл 5 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Дрейгер Павел 40 1
Гусев Александр 36 1
Харников Константин 1 1
Сахарова Полина 1 1
Бахрушина Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Европа 21802 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
Израиль 2737 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2432 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 862 1
Россия - УФО - Тюменская область 1158 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1146 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 575 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 919 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 705 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 353 1
Россия - СФО - Новосибирск 4321 1
Япония 13304 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3967 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1781 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1675 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Испания - Королевство 3715 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1891 1
Индия - Bharat 5463 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Россия - СЗФО - Псковская область 633 1
Россия - УФО - Свердловская область 1507 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1509 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 871 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 326 1
Россия - СФО - Иркутская область 1104 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 614 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 800 1
Россия - ПФО - Самарская область 1319 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 669 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4379 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6146 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1553 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1625 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3556 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1323 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1209 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 1
Аренда 2435 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 896 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2912 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4031 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1897 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 619 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 306 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2402 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
КВВТ РФ - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 2 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2134 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 1
Спортивное программирование 28 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 287 1
СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 166 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще