«МегаФон» ускорил интернет для дачников Гаврилов-Ямского района Ярославской области

Инженеры «МегаФона» построили новые телеком-объекты недалеко от дачных обществ в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Теперь ярославские дачники смогут продуктивнее проводить время на участке и не отказываться от комфорта городской жизни.

Инженеры оператора установили базовую станцию с 4G‑сигналом, который покрыл сразу несколько рядом расположенных дачных обществ. Для того, чтобы мобильный интернет оставался доступным даже вдали от станции на обширной территории, специалисты использовали низкочастотный диапазон. В свою очередь высокочастотный диапазон обеспечил быструю и стабильную передачу данных для большого количества человек.

Владельцы садоводческих товариществ «Фармация» и «Нива» теперь смогут с головой окунуться в мир растениеводства: загрузить приложения по уходу за цветами и овощами, программы для начинающих ландшафтных дизайнеров, обмениваться фотографиями богатого урожая в чатах или искать рецепты для заготовок на зиму. А вечером быстрый интернет упростит организацию отдыха — можно посмотреть фильмы или провести время за видеоиграми.

В зону покрытия новой телеком-инфраструктуры попадает и участок Староярославского шоссе. Это одна из трасс дублеров федеральной М-8 в этом районе области. Ёмкости новой базовой станции достаточно, чтобы автопутешественники могли комфортно пользоваться банковскими приложениями, электронными картами, а также общаться быстро загружать фотографии и видео из поездок по окрестностям.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

«Ежегодно, весной и летом, мы наблюдаем сезонную миграцию ярославцев на дачи. Параллельно с этим в садовых обществах взлетает потребление мобильного трафика. Мы ориентируемся на то, чтобы обеспечить абонентам привычный городской комфорт, в какой бы локации за пределами Ярославля они не находились. Работы проводили заранее в начале весны, чтобы к началу дачного сезона всё было готово: сигнал стабилизировали и ускорили мобильный интернет до 50 Мбит/с», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Также в зону обновлённого оборудования вошли не только дачные участки, но и поселки Ясеневка и Мичуриха, железнодорожная станция Коромыслово, а также деревня Лихачево.

