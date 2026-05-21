В Сеченовском университете запустили цифровую лабораторию по работе с клеточными культурами

Полную имитацию лабораторной работы с клетками создали специалисты Научно-образовательного исследовательского центра «Фарма-премиум» Института фармации имени А.П. Нелюбина Первого МГМУ. Теперь студенты профильных вузов и колледжей смогут оттачивать свои навыки и даже сдавать экзамены в 3D- лаборатории «Культивирование клеточных культур». Платформа также будет полезна школьникам, интересующимся биологией и медициной, – для подготовки к олимпиадам. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Цифровая лаборатория позволяет в формате 3D обучаться основам культивирования адгезионных клеточных линий млекопитающих. Это клетки, которые ученые выращивают в чашках Петри для испытания новых лекарств, а также модифицируют для получения определенных веществ или выращивания органов и тканей. Культивирование клеточных линий – базовый процесс современной биотехнологии.

Виртуальная среда точно воспроизводит реальную лабораторию: студенты и школьники могут проводить опыты, создавать заметки и выполнять необходимые расчеты. Программа включает теоретический блок, тесты и практическое задание. На всех этапах работы пользователям доступны статьи с поэтапным описанием действий. Для удобства интеграции в учебный процесс предусмотрены два режима: обучающий (для отработки навыков) и экзаменационный (для контроля знаний).

Как пояснила профессор кафедры фармацевтической технологии Института фармации имени А.П. Нелюбина, доктор фармацевтических наук Елена Бахрушина, это первая в России программа, которая учит практической работе с клетками – так называемой «мокрой биологии». По ее словам, у отечественной разработки есть важные преимущества перед зарубежными аналогами: она включает ситуационные задачи с разными вариантами развития событий, полноценно проверяет качество полученных знаний, учитывает российские нормативные требования и охватывает больше лабораторных операций в одном тренажере.

«Обычно для организации лабораторных работ с клетками нужны специальные условия: оснащенные микробиологические и биологические лаборатории, ламинары, дорогостоящее оборудование, живые культуры клеток. Наша цифровая лаборатория дает возможность осваивать востребованные биотехнологические навыки любым студентам и школьникам, в том числе в онлайн-формате», – сказала Елена Бахрушина.

На программу уже получено свидетельство о регистрации, сейчас она проходит апробацию среди студентов направлений «Фармация» и «Биотехнология». В сентябре 2026 г. а ее планируют внедрить в учебный процесс, а в перспективе - масштабировать в другие вузы и колледжи.

