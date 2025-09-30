Государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородская фармация» — это многопрофильная организация, которая включает в себя государственную аптечную сеть «Госаптека», административный аппарат, логистический комплекс со специализированными складскими помещениями для хранения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

В состав входят около 250 аптечных организаций, которые обеспечивают все районы Нижегородской области, в т.ч. льготные категории граждан по федеральным и региональным программам.