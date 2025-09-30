Разделы

Нижегородская областная фармация НОФ ГП НО Госаптека


Государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородская фармация» — это многопрофильная организация, которая включает в себя государственную аптечную сеть «Госаптека», административный аппарат, логистический комплекс со специализированными складскими помещениями для хранения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

В состав входят около 250 аптечных организаций, которые обеспечивают все районы Нижегородской области, в т.ч. льготные категории граждан по федеральным и региональным программам.

УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 «Нижегородская областная фармация» перешла на RightWay 4
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 2

Публикаций - 2, упоминаний - 6
