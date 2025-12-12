Разделы

Протек Спарго Технологии

Протек - Спарго Технологии

АО «Спарго Технологии» — отечественный разработчик специализированных ИТ-решений с 2004 года. Предлагает программное обеспечение для фармацевтической отрасли и розничной торговли, а также для цифровизации медицины. Входит в ГК «Протек».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 8 496 193 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 8 496 193 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.12.2025 В Архангельской области более 2000 пациентов подключились к дистанционному мониторингу с помощью приложения «Медицинский личный кабинет» разработки «Спарго Технологии» 2
22.01.2020 Маркировка лекарств повысит продажи аптек за счет обеления 30-40% рынка 1
24.07.2017 «Доктор Веб»: троянец BackDoor.Dande найден в инсталляторе ПО ePrica 2
28.03.2011 «Спарго Технологии» автоматизирует аптечную сеть «Фармация» в Ленинградской области с помощью «еФарма2» 2
01.03.2011 «Спарго Технологии» автоматизировали аптечную сеть ТД «Фармпоставка» 2
09.10.2009 «Спарго Технологии» открыли представительства в Тамбове и Новосибирске 3
28.09.2009 «Спарго технологии» автоматизируют аптечную сеть «Ригла» 2
24.09.2009 Аптечную сеть «Фармаком» автоматизируют на базе программы «еФарма2» 1
23.09.2009 Программный продукт «еФарма2» внедрён в аптечной сети «Пушник Плюс» 2
31.07.2009 «Спарго Технологии» автоматизируют аптеки Центра фунготерапии Ирины Филипповой 2
27.05.2009 «Спарго Технологии» выпустили лабораторно-информационную систему ЭЛЛИС 2
20.08.2008 В UpScale Soft назначен коммерческий директор 4
28.05.2007 «Фармсправка»: онлайн-поиск лекарств для льготников 1
23.04.2007 «АРМ кассира»: новый модуль СПО «еФарма2» 2
09.03.2007 «Спарго Технологии» анонсируют новый продукт - «еФарма2» 3

Публикаций - 15, упоминаний - 31

Протек и организации, системы, технологии, персоны:

Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Optima UpScale Soft 33 1
Системы документооборота 512 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
8996 1
Протек - Центр внедрений 60 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 976 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 525 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
Фармация 13 1
Фармател 1 1
Центр фунготерапии Филипповой Ирины Александровны 1 1
Столичные аптеки 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 163 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13353 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4786 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 267 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3186 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2056 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7111 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3613 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 1
Маркировка - Marking 1235 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 41 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3277 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 1
Спарго Технологии - F3 TAIL - еФарма 11 10
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 3
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
Trojan - BackDoor.Dande 8 1
Протек - Эприка - ePrica 1 1
Колесников Юрий 10 1
Кутищев Александр 1 1
Кровяков Павел 1 1
Лазарев Юлий 2 1
Матвеева Наталья 2 1
Елизарова Татьяна 1 1
Баркова Наталья 1 1
Драган Антон 1 1
Харников Константин 1 1
Пищулина Ольга 1 1
Хечинашвили Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2049 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1394 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3226 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 93 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 1
Россия - СФО - Новосибирск 4656 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2657 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 5
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1470 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2189 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 833 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
