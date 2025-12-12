Разделы

В Архангельской области более 2000 пациентов подключились к дистанционному мониторингу с помощью приложения «Медицинский личный кабинет» разработки «Спарго Технологии»

В Архангельской области с июня 2025 г. пациентам доступна новая медицинская услуга дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с помощью приложения «Медицинский личный кабинет Архангельской области» (МЛК), разработки «Спарго Технологии». Приложение обеспечивает контроль состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом на расстоянии и помогает своевременно выявлять отклонения и быстро реагировать при критических ситуациях. Об этом CNews сообщили представители центра внедрения «Протек».

«В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» мы должны подключить к дистанционному мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями – не только с диабетом, но и с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Но «пилотом» стал диабет, – сказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Архангельской области, заведующая региональным эндокринологическим центром Архангельской областной клинической больницы Мария Старцева. – На сегодня более 2000 пациентов подключены к этому мониторингу, и более 20 лечебных учреждений включились в этот процесс».

Как это работает: пациент устанавливает мобильное приложение «МЛК Архангельской области», подключает к приложению предоставленный ему в медицинской организации глюкометр, делает измерения уровня сахара в крови, вносит в приложение информацию о приемах пищи и применении сахароснижающих препаратов. Вся полученная от пациента информация автоматически анализируется и интерпретируется в информационной системе дистанционного наблюдения МЛК, и лечащий врач регулярно получает заключение о состоянии больного. Если выявляются отклонения от целевых значений, или данные от пациента не поступают, доктор связывается с пациентом, проводит телемедицинскую консультацию, корректирует терапию или, если есть необходимость, приглашает на очный прием для более углубленного обследования.

«Помимо ключевых показателей, например, уровня сахара, доз инсулина и веса при диабете, или артериального давления и пульса при гипертензии, приложение помогает контролировать общее состояние пациента с помощью ежедневного анкетирования, контроля приема лекарственных препаратов, физической активности и питания пациента. Внедрение «Медицинского личного кабинета» на уровне региона позволяет создать прозрачный механизм контроля получаемых и расходуемых пациентами тест-полосок», – сказал Александр Сенилов, заместитель генерального директора по продажам ООО «Фармадата» (дочерней компании «Спарго Технологии»).

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами
Телеком

«Здесь важно, чтобы у пациентов самих было желание этим заниматься, – сказала Мария Старцева. – С помощью этого приложения не только врач видит все данные по пациенту – значения гликемии, сколько пациент использовал тест-полосок и так далее – и затем принимает решение о дальнейшем лечении, но и сам пациент. Это такой дневник самоконтроля, куда информация поступает автоматически. Это очень удобно: не нужно всегда держать в голове, какой у вас вчера или сегодня был сахар».

Приложение МЛК в Архангельске активно развивается, в нем зарегистрировалось более 125 тыс. пользователей, загружено более 4 млн медицинских документов и более 9 млн рецептов, пройдено 10,5 тыс. анкетированный.

