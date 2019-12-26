Маркировка лекарств повысит продажи аптек за счет обеления 30-40% рынка

Аптека – это обычная торговая сеть, но со своей спецификой организации продаж. На сегодняшний день у нее значительно меньше возможностей работы с покупателями, чем у традиционного ритейла. Однако ситуация может измениться уже в следующем году. О том, как подготовиться к этому, в интервью CNews рассказал Юрий Колесников, директор по ИТ «Столичные аптеки».



CNews: Расскажите о компании «Столичные аптеки» – какова ее структура, масштабы бизнеса.

Юрий Колесников: У «Столичных аптек» достаточно длинная история. Она началась еще в 1912 году, когда в Москве по указу Императора появилась первая городская аптека. До 2016 года «Столичные аптеки» принадлежали городу, а потом часть из них была продана частному инвестору. На сегодняшний день в состав компании входит центральный офис и около 74 аптек. Собственных помещений для аптек значительно больше – чуть менее 180.

Мы одна из немногих аптечных сетей, которые работают на собственных площадях и сдает площади партнерам. Поэтому бизнес состоит из двух частей: аптечный и арендный. Основные партнеры – это крупные ритейлеры: «Пятерочка», «Магнит».

CNews: Какова специфика работы сети аптек как розничного торгового предприятия по сравнению с ритейлом? Как это отражается на ее ИТ-инфраструктуре?

Юрий Колесников: Существует государственное регулирование продажи фармацевтической продукции и жизненно важных лекарственных препаратов. Мы обязаны его соблюдать. В частности, лекарственные препараты не могут продаваться через интернет.

Кроме того, лекарственные препараты может продавать только специалист с медицинским образованием: либо фармацевт, либо провизор. В связи с этим возникают проблемы. Такие медицинские специалисты – большая редкость. На сегодняшний день у нас имеется несколько десятков аптек, готовых к открытию, но оно задерживается, потому что мы не можем найти соответствующих специалистов.

Юрий Колесников, директор по ИТ «Столичные аптеки»

Что касается бизнес-процессов, то здесь тоже есть своя специфика. Мы должны постоянно отслеживать законодательство в области регулирования цен на жизненно важные препараты и в соответствии с ним менять цены. Кроме того, мы должны оперативно реагировать на решения Росздравнадзора об отзыве того или иного препарата – блокировать его продажу и дожидаться дальнейших указаний регулятора. Для этого в ИТ-системе созданы специальные справочники.

Сейчас идет подготовка к внедрению маркировки – она станет обязательной с 1 июня 2020 года. Мы уже полностью заменили парк сканеров для того, чтобы они могли считывать двумерный код, и в настоящее время совместно с производителем ПО внедряем его новую версию, поддерживающую соответствующие бизнес-процессы. В остальном ИТ-инфраструктура аптечной сети такая же, как у ритейлера.

CNews: Как менялся ИТ-бюджет компании в последние 3 года?

Юрий Колесников: Я уже говорил, что «Столичные аптеки» как частный бизнес существуют с 2016 года. На момент покупки в аптеках использовалась довольно старая техника, и ее необходимо было менять. Мы занимались унификацией инфраструктуры: приобретали печатные устройства, телекоммуникационное оборудование, вынуждены были сменить программное обеспечение, потому что предыдущий поставщик не обеспечивал необходимую поддержку и развитие системы. Сейчас мы работаем на «еФарма» от «Спарго-Технологии», входящей в группу «Протек».

Поэтому в первые годы были серьезные инвестиции в замену инфраструктуры. На сегодняшний момент – это стандартные расходы на ее поддержку плюс достаточно редкие проекты. Вся необходимая инфраструктура создана, она обеспечивает полный цикл функционирования аптеки и обеспечения продаж с автоматическим формированием заказов по необходимой номенклатуре, поддерживает все бизнес-процессы, которые существуют при продаже и закупке лекарственных препаратов. Все унифицировано, в каждой аптеке используется типовая конфигурация, отличающаяся лишь количеством рабочих мест.

CNews: Сейчас много говорят о цифровизации. Какие технологии актуальны для вашей компании? Какие из них уже внедрены, а какие еще нет?

Юрий Колесников: Я спокойно отношусь к этому термину. Недавно мы внедряли электронный документооборот с применением электронной цифровой подписи. Это цифровизация или нет?

Я бы назвал цифровизацией замену взаимодействия между людьми на взаимодействие с системой. Если рассматривать ее именно так, то программных роботов у нас нет. Мы думали об этом, но у нас нет колл-центра, документы мы получаем с помощью системы электронного документооборота от поставщиков в электронном виде и, соответственно, для их обработки не используется ручной труд. Сейчас мы внедряем внутренний электронный документооборот, который обеспечит электронное прохождение и согласование документов внутри компании.

Мы обсуждали на совещаниях, какие еще бизнес-процессы надо автоматизировать, но решили, что пока нас все устраивает.

CNews: Ритейлеры достаточно широко используют видеоаналитику, например, на складах или в торговых залах.

Юрий Колесников: У нас нет складов, поставщики привозят препараты и товары медицинского назначения непосредственно в аптеки.

Система видеонаблюдения и видеоаналитики у нас внедрена, но ее использование не связано с подсчетом количества посетителей. Если поступит такой заказ от отдела маркетинга, мы сможем быстро активировать эту функцию.

CNews: Как вы оцениваете роль ИТ-подразделения в компании? Оно, скорее, вспомогательное, или вы чувствуете себя полноправным участником бизнеса?

Юрий Колесников: С одной стороны, ИТ-подразделение оказывает необходимые услуги внутренним заказчикам. С другой, мы практически каждый год выступаем инициаторами улучшений с использованием ИТ. В основном это касается применения программного обеспечения для анализа и прогнозирования.

Сейчас мы исследуем эффективность применения планшетов в аптеках. Опыт ритейла по использованию их в торговом зале для нас не совсем актуален. Но планшеты могут быть полезными для предоставления обязательной документации, например, текущих цен на жизненно важные препараты – это список на 600-700 листов, который надо ежедневно обновлять. Плюс мы думаем, какими еще полезными функциями можно их наделить.

CNews: После перехода на онлайн-кассы у ритейлеров появилась возможность получать различную аналитику от ОФД. Вы пользуетесь этой возможностью?

Юрий Колесников: Мы интересовались такой возможностью, но, к сожалению, пока не можем ей воспользоваться. Дело в том, что ценовая политика ОФД заточена совершенно на другие сегменты рынка. Мы работаем не с одним ОФД, и везде столкнулись с определенными ограничениями. Например, стоимость предоставления аналитики зависит от количества позиций, и за одну позицию надо заплатить 1000 рублей в день. У нас 6000 позиций, из них 20% приносят 80% дохода. Такие затраты не окупятся никогда.

ОФД также предлагают услуги по подбору места размещения аптеки. Для нашей сети это не актуально, поскольку у нас есть собственный набор помещений. Нам нужна аналитика по продажам аптек, которые находятся рядом. Но тут мы упираемся в пункт первый – цена.

CNews: Как вы относитесь к обязательной маркировке продукции, которая сейчас внедряется в России? Способна ли она гарантировать, что граждане будут покупать только настоящие лекарства?

Юрий Колесников: Думаю, что цель маркировки двоякая. Естественно, она вводится под эгидой избавления от контрафакта. Но на самом деле государство просто хочет получать больше налогов за счет его вытеснения.

По имеющимся оценкам, доля контрафакта на рынке лекарственных средств составляет 30-40%. Крупные аптечные сети, как правило, очень серьезно относятся к своим обязательствам. Но значительная часть мелких аптек пытается заработать по максимуму, и поэтому продает препараты, которые, по идее, не должны бы продаваться. И это значительная часть серого рынка. Безусловно, внедрение системы, при которой движение каждого препарата отслеживается, более того, попадает в ОФД и через него в надзорные органы, существенно осложнит им жизнь.

А для тех, кто работает в белом сегменте, – это возможность увеличения продаж за счет обеления 30-40% рынка.

CNews: В какую сумму обошлась компании подготовка к маркировке лекарств?

Юрий Колесников: Мы получаем уже отмаркированный товар. Для работы с ним мы поменяли сканеры – стоимость такого сканера порядка 4500 рублей. Это не самый дешевый вариант, но нам он понравился. Модернизация информационной системы входит в стоимость техподдержки, поэтому за нее мы отдельно не платим. Придется потратить около 500 человеко-часов на внедрение новой версии – сейчас она тестируется в 10 аптеках, но в ближайшее время должна распространиться на все точки продаж. Плюс затраты на обучение сотрудников.

CNews: Каковы планы компании в области развития ИТ на ближайшие годы?

Юрий Колесников: Пока мы ждем результатов происходящих на рынке изменений. Когда исчезнут все немаркированные лекарства, и аптеки, работавшие в сером сегменте, вынуждены будут закрыться, рынок изменится.

Кроме того, в Госдуме давно обсуждается два законопроекта: о разрешении дистанционной продажи лекарств и возможности торговли безрецептурными препаратами в торговых сетях. Они тоже могут серьезно перекроить рынок.

Если произойдут какие-то изменения, мы не останемся в стороне. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы оперативно организовать дистанционную продажу лекарств и развивать другие формы взаимодействия с покупателями, которые являются традиционными для обычного ритейла, но пока не доступны нам.