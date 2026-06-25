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Протек Эприка ePrica
СОБЫТИЯ
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|25.06.2026
|АО «Спарго Технологии» выпустило крупное обновление F3 Tail Web 1
|01.03.2011
|«Спарго Технологии» автоматизировали аптечную сеть ТД «Фармпоставка» 1
Протек и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 1
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