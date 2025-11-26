«Медисорб» ускорила адаптацию сотрудников в два раза после внедрения LMS iSpring Learn

Фармацевтическая компания «Медисорб» внедрила систему дистанционного обучения iSpring Learn. Цифровизация учебных процессов позволила компании в два раза сократить время адаптации новых сотрудников, на 3% снизить текучесть в период испытательного срока и автоматизировать контроль соблюдения строгих отраслевых стандартов, таких как GMP.

Раньше корпоративное обучение в «Медисорб» проводилось в очном формате, что создавало трудности с масштабированием на более чем 500 сотрудников, согласованием графиков и ведением документации. Перевод обучения на платформу iSpring Learn решил эти задачи, позволив перейти к гибридному формату: теория изучается онлайн, а практика отрабатывается с наставником.

При выборе платформы «Медисорб» ориентировалась на положительный опыт коллег и оптимальное соотношение цены и функциональности. Важным фактором стала возможность обучить собственную команду разработке курсов в «Академии iSpring».

Внедрение LMS iSpring Learn началось с создания траектории обучения для новых сотрудников. Пилотные онлайн-курсы тестировались в присутствии тренера и дорабатывались с учетом обратной связи. Компания «Медисорб» продумала отдельную систему вовлечения сотрудников в процесс обучения: руководителей компании познакомили с системой через вводный курс, платформу активно наполняют материалами для повышения квалификации действующих сотрудников, многие курсы проводятся в гибридном формате.

Сегодня библиотека «Медисорб» включает обязательные курсы по стандартам GMP, охране труда и фармаконадзору. Контент создают два штатных методолога, которые прошли обучение в Академии iSpring. Для автоматизации обучения компания активно использует такие функции iSpring Learn, как траектории обучения, отчеты по обученности, анализ ответов в тестах, оценка 360, каталог курсов и другие.

Внедрение iSpring Learn уже принесло измеримые бизнес-результаты. Снизился процент текучести персонала, началось формирование централизованной цифровой базы знаний для сохранения экспертизы и передачи опыта новым сотрудникам.

«В фармацевтической отрасли соблюдение стандартов критически важно, обучение персонала регламентируется и контролируется регуляторными органами. До внедрения LMS контроль у нас велся классическими методами: очное обучение, бумажное документирование, ручное планирование — на весь процесс расходовалась масса рабочего времени и большой объем бумаги. Переход в онлайн-формат сделал процесс удобным, комфортным и экономичным, а также сразу повысилась вовлеченность сотрудников. Мы планируем продолжить наращивать базу знаний, добавить игровые элементы в виде рейтингов и квизов. Предстоит масштабная работа с системой адаптации и кадровым резервом компании, и iSpring Learn будет в этом незаменимым помощником», — сказала Ирина Разумова, руководитель корпоративного университета «Медисорб».

«Фармацевтическая отрасль предъявляет особые требования к обучению персонала — здесь важна не только передача знаний, но и строгий контроль их усвоения в соответствии с регуляторными стандартами. Опыт "Медисорб" показывает, как правильно выстроенная система корпоративного обучения помогает решать эти задачи, одновременно оптимизируя затраты времени и ресурсов. iSpring Learn органично дополняет работу наставников, а в процесс создания контента вовлечены внутренние эксперты. Такой подход превращает обучение из обязанности в инструмент профессионального роста, что особенно важно для удержания квалифицированных кадров», — отметила Екатерина Бергер, коммерческий директор iSpring.