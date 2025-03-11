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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170401
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Ермаков Андрей


11.03.2025 Sitronics Group помогла автоматизировать учет, управление и адресное хранение на складе компании «Cведста» 1
27.11.2018 IBS помогла «Свободе» повысить качество автоматизации бизнес-процессов на базе решения «1С» 1
03.06.2015 Большие данные не стали мэйнстримом в российских банках 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ермаков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
8297 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1782 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7176 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5780 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6719 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4777 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5115 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10614 1
GMP - Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика 34 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 212 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6675 1
Data monetization - Монетизация данных 1654 1
1С:ERP Управление предприятием 564 1
Азрильян Максим 4 1
Пантелеев Евгений 6 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
Винниченко Алексей 2 1
Сотин Денис 205 1
Затуловский Аркадий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6014 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 917 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 387 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3183 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5809 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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