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Sitronics Group помогла автоматизировать учет, управление и адресное хранение на складе компании «Cведста»

Специалисты Sitronics Group провели анализ бизнес-процессов компании «Сведста» в области складской логистики, выполнили модификацию и адаптацию системы оперативного и управленческого учета на базе «1С:Управление торговлей 8». Реализация проекта позволила ускорить процесс поиска и комплектации заказов, а также оптимизировать использование складского пространства.

В рамках проекта разработчики ИТ-компании автоматизировали ключевые процессы, влияющие на эффективность использования складских пространств, ускорение работы со складом, сокращение ошибок персонала и повышение контроля за складскими запасами.

Для этого специалисты Sitronics Group провели анализ основных складских операций (приемка, перемещение, отгрузка, подпитка, инвентаризация) торгового предприятия, а также функций персонала, обеспечивающего приемку, учет и отгрузку товарно-материальных ценностей, формирование и комплектацию грузов и многое другое. Так было принято решение о модификации существующей системы оперативного и управленческого учета «1С:Управление торговлей 8» в части процессов адресного хранения и автоматизации основных складских операций с применением терминала сбора данных (ТСД).

Специалисты по ERP-системам Sitronics Group настроили рабочие места сотрудников склада, разработали механизмы автоматического размещения товаров под специфику размеров упаковок и товара, подпиток ячеек для хранения продукции. Также было разработано специальное программное решение для выполнения складских операций на терминале сбора данных и интегрировано с системой управленческого учета.

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«Перед нами была поставлена задача реализовать решение, полностью соответствующее потребностям клиента. Внедрение систем позволило отслеживать движение каждой единицы товара на складе, оптимизировать использование складских пространств и ускорить комплектацию заказов. Кроме того, специалисты Sitronics Group автоматизировали целевые формы отчетов, что позволяет руководству ООО «Сведста» получать аналитику для принятия управленческих решений», – сказал исполнительный директор дирекции консалтинга Sitronics Group Андрей Ермаков.

Усовершенствование управления складскими операциями и автоматизация процессов адресного хранения были необходимы для обеспечения дальнейшего роста и конкурентоспособности бизнеса. «Сведста» с проектом «Гуд Лакк» пришла на замену европейской IKEA с продукцией от поставщиков шведского бренда.

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