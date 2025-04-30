Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

В Sitronics Group рассказали о реалистичных сроках внедрения ERP-систем

В Sitronics Group рассказали о том, в какие сроки – от аудита до запуска – возможно полноценное внедрение ERP-систем.

Компания внедряет системы управления бизнес-процессами предприятий: специалисты центра компетенций осуществляют весь спектр услуг – от консалтинга и аудита текущих систем и процессов до создания архитектуры и внедрения ERP.

Андрей Ермаков, руководитель дирекции консалтинга Sitronics Group, отметил, что исходя из опыта команды внедрение ERP-системы за 1,5-2 месяца – амбициозная задача, которая осуществима в случае небольших или новых компаний, начинающих свой учет, или находящихся под санкционным давлением и риском отключения от централизованных сервисов, которые готовы работать в типовом решении вендора без доработок.

В ситуации с крупными организациями со сложной структурой полноценное ERP- внедрение от аудита до запуска в сроки меньше, чем за 12 месяцев возможно либо при ограниченности функциональности, либо готовности заказчика работать на типовых процессах, реализованных в коробочном решении.

«Часто под фразой «внедрили систему» может подразумеваться разный состав функциональности и набор работ со стороны интегратора. Это может означать как полное внедрение ERP-системы в компании, включая все этапы — от аудита бизнес-процессов до введения в промышленную эксплуатацию, так и выполнение только части работ, например, исключая аудит бизнес-процессов и формирование целевой модели, и запуск лишь пилотного проекта», – сказал Ермаков.

Он отметил, что перед разработкой архитектуры ERP-системы следует большая работа по анализу существующих бизнес-процессов, выбору подходящей ERP-системы и определение ее места в общей архитектуре ИТ-структуры компании.

«Скорость внедрения ERP зависит от нескольких ключевых факторов. Во-первых, тип компании: малые организации могут внедрять систему быстрее, тогда как крупные холдинги с разнообразными бизнес-процессами сталкиваются с задержками из-за необходимости стандартизации. Во-вторых, уровень зрелости бизнес-процессов: неоптимизированные и неформализованные процессы могут привести к «автоматизации хаоса», что требует предварительного описания и их оптимизации», – отметил Ермаков.

Также в числе значимых факторов в компании отмечают количество систем для интеграции: большее число внешних и внутренних систем увеличивает время на разработку и тестирование интеграции. Скорость согласования со стороны заказчика на различных этапах внедрения ERP-системы также напрямую влияют на общую продолжительность проекта и его успешность. На начальных этапах, таких как сбор требований и утверждение технического задания, быстрое принятие решений помогает избежать задержек и дальнейших корректировок. Если заказчик оперативно согласует ключевые моменты, команда внедрения может своевременно переходить к следующему этапу — разработке и настройке системы. На этапе тестирования и приемки результатов скорость обратной связи и утверждения изменений также имеет критическое значение. Замедленные согласования могут привести к накоплению незавершённых задач, что затягивает запуск системы в рабочую среду.

«Можно привести кейс, когда мы за 3 месяца успешно внедрили российскую ERP-систему для торгово-производственного предприятия, занимающегося производством и импортом электроинструментов. Целью проекта было снижение зависимости от иностранных вендоров. В результате внедрения была достигнута технологическая независимость, а также создана база для дальнейшей автоматизации на платформе «». В проект вошли процессы управления производством, закупками, запасами и интеграция с CRM Bitrix24. И противоположным можно назвать кейс компании из отрасли FMCG, когда из-за организационных изменений и недостаточной готовности заказчика к быстрой реализации срок проекта увеличился с 6 до 14 месяцев. Задержки были вызваны изменениями в процессах и методологиях, что негативно сказалось на соблюдении согласованного графика. Внедрение ERP-системы за срок от 1,5 до 2 месяцев может показаться привлекательным вариантом для компаний, стремящихся быстро перейти на новые технологии. Однако такие сроки предполагают лишь разворачивание базового решения с минимальной параметрической настройкой и миграцией данных при условии готовой информации. За это время возможно внедрить только основные модули, такие как управление финансами, складом и продажами. Однако стоит учитывать, что в этом случае возможности кастомизации будут ограничены, что может не полностью соответствовать специфическим требованиям бизнеса», – сказал Ермаков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100

Европейский союз аудиторов: Стратегия ЕС в области микроэлектроники полностью оторвана от реальности

Объем отечественного рынка промышленного софта вырос и достиг 60 миллиардов

В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153