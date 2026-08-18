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Медицина АО Институт ядерной медицины (ИЯМ)

Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ)

СОБЫТИЯ


18.08.2026 «ДиалогНаука» реализовала комплексный проект по защите информации для АО «Медицина» 1
30.01.2024 Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: Cейчас без Digital Signage бизнесу все сложнее завоевывать внимание аудитории 1
16.02.2023 Максим Петухов, клиника академика Ройтберга: В Институте ядерной медицины мы добились симбиоза здравоохранения и ИТ 3
23.09.2022 «Инфосистемы джет» обеспечила Институт ядерной медицины клиники академика Ройтберга ИТ-инфраструктурой 3
09.11.2021 Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга 1
31.08.2020 «ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках 4

Публикаций - 6, упоминаний - 13

Медицина АО и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1443 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3091 1
Navicon - Навикон 339 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Addreality - Эддреалити 47 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 1
SmartPlayer - Смартплеер 10 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 22 4
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 1
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AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 305 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13502 2
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Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 640 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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