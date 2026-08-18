Индексная книга (каталог) CNews*
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Медицина АО Институт ядерной медицины (ИЯМ)
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 13
Медицина АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 22 4
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 1
|Газпром нефть 726 1
|ВТБ Лизинг 73 1
|Этажи 0 1
|Google Android 15265 1
|Linux OS 11556 1
|Microsoft Windows 16910 1
|Terrasoft Creatio 109 1
|Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
|Петухов Максим 14 2
|Ройтберг Григорий 7 2
|Кудрявцев Максим 43 1
|Клочков Алексей 35 1
|Ивантер Дмитрий 36 1
|Андронов Сергей 32 1
|Тотмакова Софья 14 1
|Гаркавенко Владимир 1 1
|Шапиро Яков 14 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3972 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.