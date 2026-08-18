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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199870
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Ройтберг Григорий

СОБЫТИЯ


18.08.2026 «ДиалогНаука» реализовала комплексный проект по защите информации для АО «Медицина» 1
31.08.2020 «ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках 1
19.05.2020 Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускорения приема пациентов 1
19.05.2020 Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускоренной регистрации пациентов 1
18.09.2013 «Белтел» построил ЛВС в новом корпусе клиники «Медицина» 1
04.04.2013 В России появился медицинский комплекс, оснащенный инновационным оборудованием и ИТ-инфраструктурой со smart-технологиями 1
09.09.2011 Клиника «Медицина» консолидирует медицинскую информацию с помощью решений IBM 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Ройтберг Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 480 2
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
HP Inc. 5885 1
ДиалогНаука 272 1
Beltel - Белтел 147 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 22 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
ВТБ Лизинг 73 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5712 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 370 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1523 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1848 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3771 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16302 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4018 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36299 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 942 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6858 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 512 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 92 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10756 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 307 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1156 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13502 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10697 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6704 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12941 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35123 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3174 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4182 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5206 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5155 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13664 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5658 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33556 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2262 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9502 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4409 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3378 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 191 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12872 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 420 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12975 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 635 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 237 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 549 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 1
IBM Storage - IBM XIV Storage System - IBM HDD/SSD storage 17 1
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5749 1
Сердюк Виктор 48 1
Аникин Александр 23 1
Ивантер Дмитрий 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 6
Европа 24978 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47667 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 181 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8593 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14818 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 536 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11351 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10379 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53576 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33821 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57799 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 795 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 764 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18194 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6699 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7444 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8857 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2334 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3851 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5000 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2487 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2767 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4614 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27343 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
РАН - Российская академия наук 2125 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 6 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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