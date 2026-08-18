Индексная книга (каталог) CNews*
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Ройтберг Григорий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Ройтберг Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 480 2
|HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
|IBM - International Business Machines Corp 9701 1
|HP Inc. 5885 1
|ДиалогНаука 272 1
|Beltel - Белтел 147 1
|Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 22 5
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
|ВТБ Лизинг 73 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1523 1
|Сердюк Виктор 48 1
|Аникин Александр 23 1
|Ивантер Дмитрий 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.