«Инфосистемы джет» обеспечила Институт ядерной медицины клиники академика Ройтберга ИТ-инфраструктурой

«Институт ядерной медицины» Химки АО «Медицина» (ИЯМ) оснастили комплексом ИТ-решений: от систем хранения данных и информационной безопасности до Wi-Fi 6 и мультимедиа. Технологии помогут в работе врачей, а также сделают пребывание пациентов в институте комфортным и безопасным. Проект реализовала ИТ-компания «Инфосистемы джет». Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

ИЯМ — новое подразделение АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), открытое в 2021 году в г. Химки Московской области. Институт рассчитан на прием 28 тыс. пациентов в год. Внедрение ИТ-решений и создание ИТ-инфраструктуры в Институте ядерной медицины было доверено компании «Инфосистемы джет». На территории нового онкологического центра ИТ-компания также создала резервный дата-центр и настроила его взаимодействие с основным центром обработки данных в АО «Медицина», расположенным в Москве на 2-м Тверском-Ямском переулке.

ИТ-инфраструктура Института ядерной медицины в Химках тесно связана с его медицинскими системами. Истории болезни и результаты обследований пациентов хранятся в электронном виде в системе хранения данных. Вся информация надежно защищена благодаря системе контроля сетевого доступа. Она защищает сеть ИЯМ от внешних атак, а также разграничивает доступ сотрудников к сервисам ИЯМ. Вся территория медицинского учреждения покрыта беспроводной радиосвязью — это позволяет врачам всегда оставаться на связи и оперативно реагировать на вызовы.

«Используя различные ИТ-решения, нам удалось создать высокотехнологичный медицинский комплекс, который помогает нам вывести качество диагностики и эффективность лечения онкологических заболеваний в России на новый уровень. В партнеры мы выбрали компанию "Инфосистемы джет", известную на рынке информационных технологий своей компетентностью и экспертностью в области построения ИТ-инфраструктуры», — сказал директор Службы информационных технологий АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Петухов.

Часть стен Института ядерной медицины армирована металлической сеткой, которая препятствует распространению радиосигнала, в том числе сигнала Wi-Fi. Для того чтобы обеспечить беспроводное интернет-соединение для пациентов и врачей во всех помещениях здания института, специалисты ИТ-компании установили более 180 точек доступа высокоскоростного Wi-Fi 6. Таким образом, проект стал одним из крупнейших по внедрению нового стандарта беспроводной связи в медицинской сфере.

В палатах ИЯМ врачи могут подключаться к экранам панелей для демонстрации результатов обследований. Также этими экранами могут пользоваться и пациенты — специалисты установили в них систему цифрового телевидения (IPTV) со 120 каналами вещания.

Для удобства пациентов института перед входами в кабинеты вместо стандартных табличек установлены видеопанели с информацией о враче, часах его приема, а также актуальный статус его присутствия в кабинете. Перед входами в палаты на видеопанелях отображаются имена пациентов и имя лечащего врача. В общественных зонах клиники установлены экраны, которые подключены к платформе Digital Signage. Благодаря этой платформе ИТ-служба АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) может быстро и единовременно выводить информацию на все экраны, а значит, посетители смогут своевременно узнавать важные новости клиники, а также получать информацию о методах диагностики и лечения в медицинском центре.

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«Для “Инфосистемы джет” это один из самых крупных и амбициозных проектов по созданию ИТ-инфраструктуры медицинских учреждений. Настоящим вызовом стала интеграция нескольких платформ для управления сетью, а также внедрение Wi-Fi 6 в условиях специфичной радиопроницаемости стен. Мы гордимся тем, что именно наша компания создала технологическую базу для работы одного из самых крупных и современных онкологических центров России. Возможности установленных решений позволят уверенно развивать существующие цифровые сервисы и внедрять новые в будущем», ― отметил Максим Кудрявцев, начальник управления продаж «Инфосистемы джет».

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«Институт Ядерной Медицины» – центр ядерной медицины полного цикла, является структурным подразделением АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). В Институте используются передовые технологии в диагностике и лечении пациентов с онкологическими заболеваниями. В состав Института входят: отделение радионуклидной и лучевой диагностики; радиотерапевтическое отделение; отделение радионуклидной терапии; а также циклотронно-радиохимический комплекс для производства собственных радиофармакологических лечебных препаратов в соответствии с высокими отечественными и международными стандартами качества и безопасности, включая стандарты GMP.

«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 1800 сотрудников. Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), ТОП-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.