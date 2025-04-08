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Быков Сергей
Быков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Петунин Алексей 58 1
|Симонов Илья 12 1
|Бычков Михаил 1 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|Нестеренко Алексей 4 1
|Сидоров Сергей 24 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Натрусов Артем 284 1
|Торбахов Александр 97 1
|Щербинин Сергей 13 1
|Беляев Владислав 87 1
|Кучик Евгений 19 1
|Андрианов Павел 84 1
|Почкаев Евгений 9 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Мартынов Дмитрий 37 1
|Шляпин Евгений 17 1
|Левиков Антон 69 1
|Скоробогатов Виктор 7 1
|Южаков Лев 5 1
|Пучков Дмитрий 64 1
|Мишарин Кирилл 3 1
|Ротарь Денис 1 1
|Gannon Dennis - Геннон Деннис 1 1
|Канин Андрей 1 1
|Шадаев Максут 1026 1
|Слукин Алексей 11 1
|Баринова Ольга 2 1
|Романенков Николай 1 1
|Hey Tony - Хей Тони 4 1
|Шоржин Валерий 58 1
|Якупова Елена 4 1
|Городецкий Ярослав 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
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