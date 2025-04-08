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Быков Сергей



08.04.2025 Билайн расширяет международную сеть роуминга и улучшает качество связи 1
29.10.2024 Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн 1
03.06.2024 VK и «Билайн» ускорили загрузку видео для пользователей 1
29.11.2023 билайн модернизировал транспортную сеть в рамках проекта «Южный транзит» 1
18.10.2023 «Билайн» приобрел сеть доставки контента CDNvideo 1
23.03.2023 Китай раскидывает сети. China Telecom хочет нарастить присутствие в России 1
20.03.2023 Билайн обеспечил новые российские интернет-сервисы сетевой инфраструктурой 1
25.08.2022 билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами 1
20.06.2022 CorpSoft24 внедрил СЭД для фармацевтического дистрибьютора «Ланцет» 1
31.01.2022 «Билайн» расширил свое присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети «Москва-Гонконг» 1
01.03.2021 В «Билайне» назначен вице-президент по операторскому бизнесу 2
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
14.09.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил Telefónica International Wholesale Services связью в Подмосковье 1
09.04.2019 «Билайн» нарастил емкости сетей, чтобы улучшить качество «тяжелого» контента 1
04.09.2018 «Валента Фарм» и «КРОК» анонсировали приложение дополненной реальности для фармрынка 1
12.04.2018 «Валента Фарм» представила результаты внедрения SAP EWM 1
01.03.2018 КРОК создал телеком-инфраструктуру для «Валенты Фарм» 1
07.02.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
19.10.2016 «Валента Фарм» оптимизировала управление бюджетом с Infor BI 1
05.11.2014 Сергей Быков - Страхование развивается в сторону онлайн-сервисов 1
31.07.2014 Microsoft Research научит российских студентов работе с технологиями будущего 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Быков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8823 12
8359 3
Крок - Croc 1781 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 2
Ростелеком 9839 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4049 2
Telegram Group 2110 2
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 39 2
SAP SE 5311 1
Amazon Inc - Amazon.com 3029 1
Huawei 3983 1
Fortnite 79 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Valve Software 211 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
PUBG Corporation 44 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
Microsoft Corporation 24749 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Biocad - Биокад 82 1
Infor - infor business AG 240 1
IPL Consulting - АЙПЛ Консалтинг 4 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 207 1
Google LLC 11890 1
Yandex - Яндекс 7556 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 208 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1022 1
МегаФон 9114 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
Kinescope 2 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
China Mobile 407 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
ESG - Enterprise Strategy Group 241 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
Новард УК - Novard 72 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 106 1
Mascotte 22 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 244 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 6 1
Microsoft - LinkedIn 655 1
ВЭБ Лизинг 4 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 1
Альфа-Банк 1786 1
Lactalis - Лакталис СНГ - Лакталис Восток - President, Sandal, Parmalat 1 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2788 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20912 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16195 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30199 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12706 3
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 368 3
Пропускная способность - Bandwidth 1763 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 949 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5818 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14024 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13490 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7284 2
Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 40 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28120 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15978 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12318 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10865 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1461 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1667 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12643 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3224 1
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 31 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1403 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6742 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4568 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1025 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6941 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 1
RTD - Round Trip Delay - задержка распространения сигнала 11 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3795 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24473 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5453 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4846 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6766 1
Apple iOS 7909 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 73 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 80 1
Google Cloud Platform - GCP 313 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 21 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 289 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 327 1
Microsoft Azure 1416 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
ВымпелКом - Билайн Multisim Балансировщик 6 1
Tom Clancy’s - Rainbow Six - компьютерная игра (шутер от первого лица) 22 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 175 1
1С:Документооборот КОРП 84 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 245 1
FreePik 1079 1
Equinix HK 2 1
Equinix Platform - Equinix Carrier Ethernet Exchange - Equinix IX - Equinix Internet Exchange - Equinix IBX - Equinix International Business Exchange - Equinix Fabric - Equinix Cloud Exchange 8 1
Альфа-Мобайл 79 1
Петунин Алексей 58 1
Симонов Илья 12 1
Бычков Михаил 1 1
Дьяконова Наталия 19 1
Нестеренко Алексей 4 1
Сидоров Сергей 24 1
Нестеров Алексей 145 1
Натрусов Артем 284 1
Торбахов Александр 97 1
Щербинин Сергей 13 1
Беляев Владислав 87 1
Кучик Евгений 19 1
Андрианов Павел 84 1
Почкаев Евгений 9 1
Лебедев Алексей 25 1
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Мишарин Кирилл 3 1
Ротарь Денис 1 1
Gannon Dennis - Геннон Деннис 1 1
Канин Андрей 1 1
Шадаев Максут 1026 1
Слукин Алексей 11 1
Баринова Ольга 2 1
Романенков Николай 1 1
Hey Tony - Хей Тони 4 1
Шоржин Валерий 58 1
Якупова Елена 4 1
Городецкий Ярослав 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 4
Европа 21862 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17279 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52389 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13383 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1287 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 2
Азия - Азиатский регион 5583 2
Сингапур - Республика 1864 2
Казахстан - Республика 5599 2
Армения - Республика 2306 2
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2705 1
Япония - Токио 995 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1171 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 68 1
Украина 7647 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Греция - Греческая Республика 983 1
Индия - Bharat 5504 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7606 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1749 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2007 1
Монголия 353 1
Узбекистан - Республика 1760 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Германия - Федеративная Республика 12746 1
Израиль 2745 1
Нидерланды 3545 1
Ближний Восток 2967 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1352 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 214 1
Турция - Турецкая республика 2395 1
Грузия 1247 1
Закавказье - Transcaucasia 123 1
Ирак - Республика 698 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2451 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3210 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10007 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 385 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5523 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2963 1
Физика - Physics - область естествознания 2667 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5922 1
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Quality of Life - Качество жизни 33 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7938 1
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 214 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2461 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 257 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1968 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8902 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 482 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2279 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 350 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
Ланцет - Lancet 9 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1928 1
Microsoft Research 139 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1540 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 6 1
День молодёжи - 27 июня 918 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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