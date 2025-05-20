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«Билайн» запускает VoLTE-роуминг

Клиенты «Билайн» получили возможность пользоваться технологией VoLTE (Voice over LTE) за пределами России. Теперь высококачественная голосовая связь доступна в роуминге в таких странах, как Казахстан, Сингапур, Тайвань и Китай. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

VoLTE-роуминг доступен для абонентов с поддерживаемыми устройствами и тарифами.

Статистика по Китаю демонстрирует значительный рост спроса на международный роуминг — количество подключений за год выросло в 1,5 раза. Эта тенденция подтверждает актуальность запуска новой технологической услуги для клиентов «Билайн» за рубежом.

VoLTE (Voice over LTE) — это технология передачи голоса через 4G/LTE, обеспечивающая высококачественный звук, мгновенный дозвон и стабильное соединение даже при использовании интернета. В отличие от устаревших сетей 2G/3G, где голос и данные передавались раздельно, VoLTE позволяет одновременно говорить и пользоваться интернетом без потери скорости. Эта технология становится особенно важной в условиях глобального перехода операторов на современные стандарты связи — например, в Сингапуре, где сети 2G/3G уже отключены, голосовая связь работает исключительно через LTE с поддержкой VoLTE.

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«Билайн» не забывает также и про гостей из-за рубежа. Преимущества сети VoLTE «Билайн» уже доступны абонентам некоторых операторов из Южной Кореи и Великобритании. Оператор также работает с партнерами из других стран, для которых важно предоставлять своим абонентам качественные услуги в роуминге.

Вице-президент «Билайн» по операторскому бизнесу Сергей Быков: «Запуск VoLTE-роуминга — это важный шаг в развитии нашей сети и улучшении качества услуг для клиентов. Мы гордимся тем, что наши абоненты теперь могут пользоваться передовыми технологиями не только в России, но и за рубежом. Это стало возможным благодаря слаженной работе команд нашего блока по операторскому бизнесу, технического блока и блока корпоративной безопасности. Мы продолжаем работать над расширением географии VoLTE-роуминга и ставим себе цель запустить эту технологию в США, Южной Корее и других странах, где операторы активно переходят на сети 4G/LTE, заменяя устаревшие 2G и 3G. Это позволит клиентам «Билайн» всегда оставаться на связи, где бы они ни находились, а наша цель — обеспечить им такую возможность в любой точке мира».

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