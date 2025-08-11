LACTALIS GROUPE – производитель молочных продуктов, включая такие бренды как PRESIDENT, GALBANI, PARMALAT. Lactalis Russia – молокоперерабатывающий холдинг с четырьмя заводами (завод плавленых сыров Истра, Ефремовский масло-сыродельный комбинат в Тульской области, Белгородский молочный комбинат и его филиал в городе Березовский вблизи Екатеринбурга.