LACTALIS GROUPE – производитель молочных продуктов, включая такие бренды как PRESIDENT, GALBANI, PARMALAT. Lactalis Russia – молокоперерабатывающий холдинг с четырьмя заводами (завод плавленых сыров Истра, Ефремовский масло-сыродельный комбинат в Тульской области, Белгородский молочный комбинат и его филиал в городе Березовский вблизи Екатеринбурга.
|11.08.2025
|Сonsid.WMS внедрена на складе производителя молочной продукции Lactalis Russia в Екатеринбурге 2
|07.02.2017
|Конференция CNews «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
