CorpSoft24 внедрил СЭД для фармацевтического дистрибьютора «Ланцет»

Компания CorpSoft24 автоматизировала документооборот дистрибьютора лекарственных средств АО «Ланцет» на базе «1С». В результате проекта заказчику удалось частично отказаться от бумажного документооборота, снизить затраты и повысить скорость бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

АО «Ланцет» — дистрибьютор лекарственных средств, один из лидеров фармацевтического рынка России. «Ланцет» поставляет на рынок препараты и расходные материалы для антитромбической терапии, пульмонологии, анестезиологии, онкологии и других жизненно-важных медицинских направлений.

Деятельность компании связана с взаимодействием с большим количеством международных поставщиков, а также регулируется требованиями российского законодательства. В связи с этим у «Ланцета» достаточно сложный документооборот, который требовалось автоматизировать, используя современные технологии.

Старая система электронного документооборота (СЭД) со временем перестала отвечать требованиям компании. Требовался переход к более функциональной СЭД – была выбрана «1С:Документооборот КОРП», версия 2.1.

«Ключевые потребности были связаны с процессами согласования и обработки бухгалтерской и договорной документации, отдельно стоял вопрос проверки благонадежности контрагентов. Кроме того, все это должно было заработать на едином ядре, а электронный архив должен был решить вопросы централизованного хранения документации и быстрого поиска нужных документов в архиве», — сказал Сергей Быков, ИТ-директор АО «Ланцет».

Специалисты CorpSoft24 выполнили проектирование, разработку, внедрение новой СЭД, а также реализовали поддержку решения на стадии опытно-промышленной эксплуатации на протяжение более чем 50 дней. Кроме того, была обеспечена бесшовная интеграция с учетной системой «1С:Управление холдингом 8» и обмен справочниками и документами с «1С:Торговля и склад».

В ходе проекта были настроены маршруты обработки 50 видов договорных документов. Задействовано порядка 30 справочников и регистров для обеспечения функций работы подсистем. В новой СЭД работает более 500 сотрудников «Ланцет».

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«Миграция на новую платформу документооборота уже в первые недели обеспечила значительный эффект для бизнеса компании-заказчика: затраты на согласование документов снизились, документы стало проще найти, повысилась дисциплина сотрудников. Кроме того, «Ланцету» удалось частично отказаться от бумажного документооборота», — отметил Дмитрий Пучков, заместитель генерального директора CorpSoft24.

По его словам, развитие проекта будет продолжено.

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Компания CorpSoft24 — ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности в одном окне. С 2009 г. компания предоставляет весь спектр облачных услуг по модели IaaS и SaaS. С 2014 г. компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С». С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и управления эффективностью сотрудников и компаний с использованием биометрической идентификации и искусственного интеллекта.